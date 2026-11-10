Công an tỉnh trao sinh kế, tiếp sức hộ nghèo xã Quang Hán

Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo xã Quang Hán.

Tại chương trình, đoàn công tác trao tặng 3 con bò sinh sản, tổng trị giá 45 triệu đồng cho 3 hộ nghèo gồm: Đặng Thị Lèn, xóm Lũng Xóm; Lương Văn Thắng và Phùng Thị Xanh, xóm Lạc Hiển. Đây là những gia đình hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hộ đơn thân nuôi con nhỏ, chăm sóc mẹ già và hộ có người thân khuyết tật.

Việc trao tặng bò sinh sản là nguồn hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện để các gia đình phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập; thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của lực lượng Công an đối với nhân dân vùng biên giới, góp phần hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.