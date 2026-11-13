Công an tỉnh tổng kết Chiến dịch “180 ngày, đêm số hóa hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ lưu trữ” năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo, Chiến dịch 180 ngày đêm số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong Công an tỉnh năm 2026 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, bảo đảm tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Chiến dịch được chia thành 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn đã huy động cán bộ, chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ, sinh viên các trường Công an nhân dân mới tốt nghiệp tham gia. Kết quả, giai đoạn 1 đã quét được 15.963 tập hồ sơ, tương ứng 2.616.744 trang tài liệu, đạt 90% chỉ tiêu đề ra; giai đoạn 2 đã quét được 32.583 tập hồ sơ, tương ứng 3.565.681 trang tài liệu, vượt chỉ tiêu 34%; giai đoạn 3 đã quét được 35.520 tập hồ sơ, tương ứng 2.441.665 trang tài liệu, vượt chỉ tiêu 19%.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được trong thực hiện chiến dịch.

Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung quản lý, bảo quản, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu đã được số hóa; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đối chiếu, làm sạch dữ liệu, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất; chú trọng việc cập nhật, bổ sung dữ liệu phát sinh, bảo đảm tính liên tục, đồng bộ và khả năng khai thác sử dụng lâu dài; tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và quản lý chặt chẽ dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ, bảo đảm nguyên tắc bảo mật, an toàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch “180 ngày, đêm số hóa hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ lưu trữ” trong Công an tỉnh Lạng Sơn năm 2026.