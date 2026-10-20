Công an tỉnh tổng kết Chiến dịch 150 ngày đêm số hóa hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ lưu trữ

Trong đợt cao điểm, Công an tỉnh số hóa, tải dữ liệu lên phần mềm hồ sơ nghiệp vụ đối với 44.771 hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, vượt 25,2% chỉ tiêu đề ra là 35.756 hồ sơ, tương ứng 5.643.496 trang tài liệu. Đối với chỉ tiêu quét lưu, toàn lực lượng hoàn thành 59.181 tập hồ sơ, gồm 56.085 tập hồ sơ nghiệp vụ lưu trữ tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ và 3.096 hồ sơ do các đơn vị nghiệp vụ tự lưu trữ theo phân công, phân cấp. Kết quả đạt 100% chỉ tiêu quét lưu của chiến dịch.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lê Hồng Giang trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch.

Chiến dịch tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác số hóa hồ sơ nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị. Kết quả đạt được góp phần phục vụ quản lý, tra cứu, khai thác hồ sơ nhanh chóng, đồng thời tạo cơ sở để Công an tỉnh tiếp tục triển khai số hóa, chuẩn hóa dữ liệu thường xuyên, hiệu quả.

Thời gian tới, Công an các đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đối với công tác hồ sơ nghiệp vụ và chuyển đổi số; gắn trách nhiệm người đứng đầu với chất lượng quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng hồ sơ tại đơn vị. Chuyển trọng tâm từ hoàn thành số lượng sang bảo đảm chất lượng, hiệu quả khai thác dữ liệu; tăng cường rà soát, kiểm tra, kịp thời khắc phục những sai sót, thiếu sót trong quá trình số hóa. Công tác số hóa, cập nhật, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ phải được duy trì thường xuyên, nền nếp, tuân thủ đúng quy định. Dữ liệu sau số hóa phải bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nghiệp vụ và đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an tỉnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 1 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch.