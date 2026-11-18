Buổi diễn tập phòng, chống tấn công mạng.

Tham gia diễn tập có các thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng và cán bộ trực tiếp vận hành hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh.

Trong buổi sáng, chương trình tập trung vào hoạt động diễn tập thực chiến với sự tham gia của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng của Sở Y tế. Các đại biểu được giới thiệu kịch bản diễn tập, tập huấn kiến thức về hệ thống tường lửa, các loại mã độc và hệ thống diễn tập; đồng thời trực tiếp tham gia xử lý các tình huống giả định, thực hành phát hiện, phân tích và ứng phó với nguy cơ tấn công mạng. Qua đó, góp phần kiểm tra khả năng phối hợp, năng lực xử lý tình huống và mức độ sẵn sàng ứng cứu sự cố của các lực lượng chuyên trách.

Lãnh đạo Công an tỉnh theo dõi các đội tham gia diễn tập.

Buổi chiều, các đại biểu tham dự phiên tập huấn với chuyên đề “Bảo vệ an ninh mạng hệ thống thông tin các cơ quan, đơn vị” do báo cáo viên Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh trình bày. Nội dung tập trung trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác bảo vệ hệ thống thông tin; các cấp độ hệ thống thông tin; chủ quản hệ thống tin. Đồng thời đánh giá, phân tích, giải đáp các tình huống phát sinh trong quá trình diễn tập.

Thông qua chương trình, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành và tinh thần chủ động của đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý sự cố, bảo vệ an toàn hệ thống thông tin, dữ liệu. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh mạng, phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.