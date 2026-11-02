Công an tỉnh tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc và Tuyên dương dưới cờ

Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các phòng thuộc Công an tỉnh; Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ; đại diện tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ tham dự lễ chào cờ

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Trong tháng 10/2026, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối 3 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhận xét, đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 10/2026

Công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, lực lượng công an tỉnh đã bắt giữ, khởi tố 1 vụ đánh bạc trên đồi rừng; 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm; khởi tố 3 vụ 8 đối tượng phạm tội tham nhũng, chức vụ.

Công an tỉnh chủ trì đoàn kiểm tra của UBND tỉnh kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy, xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp với ngành y tế triển khai hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện "Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

Lực lượng cảnh sát giao thông tích cực ra quân tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, qua đó đạt kết quả tích cực. Cụ thể trong tháng 11, tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí...

Cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh tham gia và đạt 8 giải thưởng tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026 gồm 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 3 giải Đồng, 3 bằng khen.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng tiền từ Quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Để vinh danh các tập thể, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác và các phong trào thi đua, tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng tiền từ Quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 tập thể, 3 cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác ứng phó, cứu nạn cơn bão số 4 và thành tích trong công tác đấu tranh bắt giữ thành công đối tượng truy nã; trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 6 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong phong trào thi đua cao điểm "80 ngày đêm hoàn thành các công trình, dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn I" và thành tích đột xuất trong công tác cứu nạn, cứu hộ người bị nạn trên địa bàn xã Tân Đoàn và xã Cao Lộc.