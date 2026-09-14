Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 147 của Chính phủ
Ngày 14/9, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 147 ngày 22/5/2025 của Chính phủ về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe doạ an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.
Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư, chủ tịch, trưởng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Tại chương trình, các đại biểu được tiếp thu 4 nội dung, gồm: nhận thức về an ninh phi truyền thống; khái quát tình hình, kết quả phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống trong thời gian qua; khái quát quá trình triển khai xây dựng Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; một số nội dung cốt lõi của Nghị quyết 147 và phương hướng triển khai nghị quyết trong thời gian tới.
Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phương thức phối hợp giữa các cấp, các ngành, nhất là cấp cơ sở; chủ động nhận diện, phòng ngừa, xử lý hiệu quả các nguy cơ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cong-an-tinh-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-nghi-quyet-so-147-cua-chinh-phu-post909396.html