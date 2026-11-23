Sau 4 năm rời xa đấu trường thành tích cao, "tiểu tiên cá" một thời Nguyễn Thị Ánh Viên chính thức trở lại tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Màn tái xuất của cô không chỉ thu hút sự chú ý bởi sức hút của một gương mặt quen thuộc mà còn mở ra cuộc so tài thú vị với những vận động viên trẻ, trong đó có Võ Thị Mỹ Tiên - người vừa vượt qua đàn chị và phá kỷ lục Đại hội do chính Ánh Viên thiết lập.