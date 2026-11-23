Công an tỉnh tổ chức giải thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
Ngày 23/11, Công an tỉnh tổ chức Giải thi đấu thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026.
Tham gia giải có 150 vận động viên thuộc 8 đội tuyển đến từ các khối phòng, đơn vị Công an tỉnh và Công an các phường: Tô Hiệu, Chiềng Sinh, Chiềng Cơi, Chiềng An. Các đội tranh tài ở 3 môn: Kéo co, đẩy gậy và nhảy bao bố.
Với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, trung thực, các vận động viên thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Giải đấu là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/the-thao/cong-an-tinh-to-chuc-giai-the-thao-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-BAglKVRdg.html