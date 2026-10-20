- Sáng 20/10, Công an tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, trải nghiệm "Phụ nữ Công an Lạng Sơn - Tỏa sáng - Vững tâm - Cống hiến". Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026) trong Phụ nữ Công an Lạng Sơn.

Dự chương trình có Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ và cán bộ, chiến sĩ (CBCS), hội viên phụ nữ (HVPN), sinh viên thực tập nữ tại các phòng thuộc Công an tỉnh.

Một tiết mục văn nghệ do các nữ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh biểu diễn

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, CBCS, HVPN Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tận tụy trong công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích của Hội Phụ nữ Công an tỉnh và lãnh đạo, chỉ huy, CBCS nữ các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại chương trình

Đồng chí đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tổ chức hội và cán bộ, HVPN; Ban Phụ nữ Công an tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Mỗi nữ CBCS, HVPN cần tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, luôn giữ vững bản lĩnh, tận tâm với công việc, không ngừng học tập, đổi mới; phát huy phẩm chất người phụ nữ Công an nhân dân vừa giỏi chuyên môn, vững vàng bản lĩnh, vừa giàu lòng nhân ái, trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Các đại biểu dự chương trình

Các đại biểu dự chương trình

Nhân dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh trao thư động viên, tặng hoa và quà cho toàn thể nữ CBCS; đồng thời trao các phần quà hỗ trợ HVPN có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Asta Healthcare đã trao tặng 607 suất quà tổng trị giá 607 triệu đồng cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, HVPN Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã trao thư động viên và quà cho các nữ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng cho Ban Phụ nữ Công an tỉnh và cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ toàn lực lượng

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tại chương trình, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho các cán bộ nữ của Công an tỉnh. Đây là phần thưởng cao quý của Hội LHPN Việt Nam, ghi nhận những đóng góp cho sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho các nữ cán bộ của Công an tỉnh

Trong chương trình, nữ CBCS, HVPN đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, trình diễn trang phục áo dài truyền thống, áo dài dân tộc và tham gia các hoạt động trải nghiệm như: làm đồ thủ công, cây đá quý phong thủy, vẽ tranh, thiết kế túi xách…

Các nữ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trình diễn áo dài truyền thống

Thông qua chương trình nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của phụ nữ Công an Lạng Sơn. Đồng thời, động viên, khích lệ nữ CBCS, HVPN toàn lực lượng phát huy năng lực, sở trường, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.