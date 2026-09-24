Công an tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của tỉnh từ Văn phòng Tỉnh ủy

Toàn cảnh hội nghị.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi thống nhất việc chuyển giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của tỉnh từ Văn phòng Tỉnh ủy sang Công an tỉnh theo Quyết định số 793-QĐ/TU của Tỉnh ủy đảm bảo bàn giao đầy đủ, nguyên trạng toàn bộ hồ sơ, tài liệu, nhiệm vụ, không làm gián đoạn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, công tác tổ chức triển khai thực hiện của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo và của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 của tỉnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Công an tỉnh tiếp nhận đầy đủ, nguyên trạng toàn bộ hồ sơ, tài liệu, các chương trình, đề án, kế hoạch đang triển khai, cơ sở vật chất, hệ thống dữ liệu liên quan. Tập trung triển khai ngay các nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: Kiện toàn ngay Tổ công tác, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo theo đúng thẩm quyền được giao, rà soát, lựa chọn và phân công những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới và tinh thông về khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tham mưu kịp thời, hiệu quả; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành Quy chế làm việc mới của Ban Chỉ đạo; phân công trách nhiệm rõ ràng, minh bạch theo nguyên tắc "Rõ người - Rõ việc - Rõ tiến độ - Rõ trách nhiệm - Rõ kết quả". Đồng thời, thúc đẩy số hóa toàn diện, đồng bộ; tích cực tham mưu kết nối, chia sẻ các hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh, kiên quyết xóa bỏ các "ốc đảo dữ liệu"; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn…