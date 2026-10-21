Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Đường dây lừa đảo gồm các đối tượng từ nhiều quốc gia (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm người nước ngoài thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa, tại phường Nghi Sơn, để lưu trú. Nhóm người này sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận, có dấu hiệu nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật.

Trước những dấu hiệu bất thường, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh hoạt động của nhóm người này và xây dựng phương án đấu tranh.

Quá trình điều tra xác định, phần lớn các đối tượng từng sinh sống tại Lào, Campuchia, trong đó có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và một đối tượng bị truy nã ở nước ngoài. Khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị đã qua sử dụng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây có hơn 100 đối tượng, do Zhao Xuefeng (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc), còn gọi là Đông, trực tiếp điều hành. Tổ chức này được chia thành 6 phòng, mỗi phòng phụ trách một nhóm khách hàng và phương thức lừa đảo riêng, nhắm đến các thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc. Ngoài các bộ phận trực tiếp thực hiện kịch bản lừa đảo, đường dây còn có lực lượng phụ trách quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Thủ đoạn chung của đường dây là sử dụng danh tính giả, tạo dựng quan hệ hoặc đưa ra những cơ hội đầu tư, việc làm hấp dẫn để chiếm lòng tin, sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền hoặc không còn khả năng nộp thêm, các đối tượng chặn liên lạc.

Đối với phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) trên 40 tuổi, các đối tượng sử dụng dữ liệu khách hàng để kết bạn, nhắn tin qua các ứng dụng liên lạc rồi dụ dỗ đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 28 đối tượng quốc tịch Trung Quốc liên quan hoạt động này.

Với khách hàng người Hàn Quốc, các đối tượng giả danh nhân viên Công ty Nexuswh Investment, tư vấn và mời gọi đầu tư cổ phiếu. Khi nạn nhân tin tưởng, chúng hướng dẫn tải ứng dụng, nạp tiền và thực hiện giao dịch.

Đối với phụ nữ Nhật Bản, các đối tượng chủ động kết bạn qua mạng xã hội, trò chuyện để tạo dựng quan hệ rồi dẫn dụ tham gia đầu tư tiền điện tử trên nền tảng do chúng giới thiệu. Hoạt động này do một đối tượng người Trung Quốc thường được gọi là “Đại Lục” điều hành.

Để tiếp cận người Ấn Độ sinh sống tại nhiều quốc gia, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo người giàu có, thành đạt để kết bạn, làm quen. Sau khi tạo được lòng tin, chúng chuyển sang trò chuyện qua các ứng dụng nhắn tin, giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính, hướng dẫn nạn nhân nạp tiền và mua cổ phiếu. Ban đầu, chúng tạo dựng hình ảnh đầu tư có lãi, cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ để củng cố lòng tin, sau đó tiếp tục dụ chuyển thêm tiền.

Với thủ đoạn giả mạo tuyển dụng và việc làm trực tuyến, các đối tượng triển khai hai kịch bản. Một là giả danh nhân viên tuyển dụng, mời nạn nhân đăng ký làm việc tại doanh nghiệp không có thật rồi yêu cầu nộp phí đào tạo, tuyển dụng. Hai là mời tham gia các nhiệm vụ trực tuyến có trả thưởng, hướng dẫn tạo tài khoản và liên kết ví điện tử. Sau khi tạo lòng tin bằng khoản thưởng ban đầu, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để mở công việc mới.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ hoạt động của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ 118 đối tượng, gồm 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Trong số các đối tượng nước ngoài có 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar. Trong nhóm này có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và một đối tượng bị truy nã ở nước ngoài.

Ngày 21/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 và hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Sau khi chuyên án được triệt phá, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa trong quá trình giải quyết vụ án, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng quy định. Vụ án đang tiếp tục được điều tra nhằm làm rõ vai trò của từng đối tượng và các hành vi liên quan.

Một số hình ảnh về các đối tượng vừa bị bắt và khởi tố do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp: