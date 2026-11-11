Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông ở đường Lê Niệm

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 4/11/2026, tài khoản Facebook mang tên “Lợn Rừng Quảng Thành” liên tiếp đăng tải các bài viết, video phản ánh những nội dung liên quan đến việc Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện các hoạt động tố tụng đối với Phạm Thị Hạnh (SN 2007, trú tại phường Quảng Phú). Các bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, tương tác và bình luận của cộng đồng mạng, đồng thời xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về vụ việc.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định: Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can số 2177, 2178/QĐ-VPCQCSĐT đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ngày 22/7/2026, Viện Kiểm sát khu vực 1 đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 411, 412; ngày 27/8/2026, ban hành Cáo trạng số 182/CT-VKSNDKV1, đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Tòa án nhân dân khu vực 1 đã có lịch xét xử vụ án theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/5/2026, tại khu vực ngã tư đường Lê Niệm xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 30K-604.XX do Nguyễn Hữu Tới (SN 1994, trú tại phường Hạc Thành) điều khiển và xe máy điện biển kiểm soát 36MĐ1-634.XX do Phạm Thị Hạnh điều khiển, chở phía sau bà Nguyễn Thị Đua (SN 1950, trú tại phường Quảng Phú).

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện di chuyển trên đường Lê Niệm theo hướng Nam - Bắc, trong khi xe ô tô di chuyển trên đường nội thị theo hướng Đông - Tây. Sau va chạm, bà Đua bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng đã tử vong vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 6/5/2026.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và điều tra xác định điểm va chạm đầu tiên nằm giữa mặt trước ba đờ sốc trước, ốp nhựa mặt nạ xe ô tô với mặt ngoài ốp nhựa bên phải thân xe và mặt ngoài bên phải tay nâng xe máy điện.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức; cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi, không thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông đường bộ. Do đó, Công an tỉnh Thanh Hóa có đầy đủ tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh theo quy định của pháp luật.

Nội dung tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành” đã tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm và tạo dư luận không tốt ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Đối với gia đình bị hại, cần chấp hành đúng các quy định của pháp luật; trường hợp có ý kiến, kiến nghị liên quan đến vụ án, đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.