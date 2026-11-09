Công an tỉnh Thái Nguyên tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, Hứa Thị Kim Dung đã cùng Hoàng Chí Hiếu thành lập Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ giáo dục Minh An để làm bình phong. Từ đầu năm 2024, Dung đưa ra những thông tin không đúng sự thật về bản thân và hoạt động hợp tác đào tạo, mở các lớp cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chương trình đào tạo khác nhằm kêu gọi góp vốn đầu tư, qua đó chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Để tạo lòng tin, Dung tự lập nhiều danh sách các lớp học cần huy động vốn đầu tư. Trong đó, thể hiện cụ thể loại hình đào tạo như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tin học, chứng chỉ y, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; số lượng học viên, số tiền cần đầu tư, thời gian đào tạo, mức học phí và lợi nhuận dự kiến cho từng nhà đầu tư. Các danh sách này được gửi đến những người có nhu cầu để lựa chọn hình thức đầu tư và số tiền góp vốn.

Việc kêu gọi đầu tư được thực hiện trực tiếp và thông qua những người quen biết, người đã tham gia đầu tư trước đó. Khi có người tin tưởng góp vốn, họ tiếp tục giới thiệu, rủ rê người khác cùng tham gia, hình thành nhiều tầng quan hệ, khiến những người tham gia sau càng tin tưởng vào tính xác thực của hoạt động kinh doanh.

Với phương thức, thủ đoạn trên, nhiều cá nhân đã tin tưởng chuyển tiền cho Dung với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng nhưng không nhận được khoản tiền như đã được hứa hẹn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cá nhân, tổ chức từng tham gia đầu tư, chuyển tiền trực tiếp hoặc thông qua trung gian, hợp tác kinh doanh với Hứa Thị Kim Dung, Hoàng Chí Hiếu hoặc Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ giáo dục Minh An, nếu nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Số 27 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Điều tra viên thụ lý: Đại úy Giáp Anh Đức, số điện thoại 0985761000.

Khi liên hệ, các cá nhân, tổ chức cần cung cấp những tài liệu, chứng cứ liên quan như: hợp đồng góp vốn, giấy tờ thỏa thuận đầu tư, giấy biên nhận tiền, sao kê tài khoản ngân hàng, nội dung tin nhắn, dữ liệu trao đổi qua mạng xã hội, thông tin về việc chuyển tiền và các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra.