Công an tỉnh Tây Ninh giải cứu nhiều nạn nhân khỏi bẫy buôn người

Mồi nhử "lương 1,8 - 2 triệu đồng một ngày"

Với 4 cửa khẩu quốc tế là Xa Mát, Tân Nam, Mộc Bài, Bình Hiệp và hàng chục cửa khẩu phụ nằm dọc theo chiều dài gần 369km đường biên giới cùng mạng lưới giao thông hoàn chỉnh nên Tây Ninh vẫn luôn là địa bàn mà các đối tượng tội phạm buôn người chọn để hoạt động chớp nhoáng đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Để đấu tranh với tội phạm, giải cứu an toàn cho những nạn nhân, Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã giao cho các phòng chức năng phối hợp với Bộ đội Biên phòng rà soát nắm tình hình nội, ngoại biên để có phương án đấu tranh có hiệu quả.

Tuyên truyền pháp luật để người dân hiểu, cùng đồng hành đấu tranh với tội phạm buôn người

Riêng Công an các xã biên giới siết chặt công tác quản lý cư trú phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, các đồn Biên phòng đóng trên địa bàn tăng cường tuần tra đường biên để kịp thời phát hiện, giải cứu những trường hợp nạn nhân bị đối tượng buôn người đưa đến các nhà trọ chờ xuất cảnh trái phép. Ngoài ra, Công an các xã biên giới còn lập danh sách những đối tượng thường xuyên qua lại biên giới không rõ mục đích và đối tượng từng bị xử lý về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép để quản lý, giáo dục, răn đe. Tất cả những thông tin, tài liệu được các đơn vị phối hợp thường xuyên trao đổi nên chỉ trong quý 3/2026 đã kịp thời giải cứu hàng chục nạn nhân trước khi bị bọn buôn người bán sang nước ngoài, thông tin kịp thời cho công an nước bạn giải cứu hàng trăm trường hợp khác.

Cơ quan Công an bàn giao các cháu Phong, Nhi, Đạt, Tâm và P. cho người thân

Điển hình vào ngày 5/10/2026, nhận thông tin trình báo của quần chúng nhân dân về 4 người có biểu hiện bị các đối tượng tội phạm buôn người lừa bán qua biên giới đang ở tạm tại một nhà trọ thuộc ấp Thuận Tây, Công an xã Bến Cầu lập tức lập tổ công tác xuống ngay hiện trường tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận nhóm người chưa thành niên gồm: Nguyễn Vũ Phong, sinh năm 2010; Lê Thị Ánh Nhi, sinh năm 2011; Huỳnh Ngọc Đạt, sinh năm 2009 và Ngô Minh Tâm, sinh năm 2006, cùng ở xã An Lộc, TP Đồng Nai.

Theo lời trần tình của em Nguyễn Vũ Phong, nghe sự hướng dẫn của bạn bè, ngày 2/10/2026, em lên mạng xã hội Facebook tìm việc làm và phát hiện tài khoản ẩn danh tương tác nói chuyện. Sau khi nắm được nguyện vọng của Phong, chủ tài khoản ẩn danh tự giới thiệu rằng mình là chủ đang rất cần tuyển lao động làm việc bốc vác, rửa tiền đô, làm việc tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh hoặc ra nước ngoài với thù lao mỗi ngày là 1,8 triệu đồng; được lo chỗ ăn ở, nếu đồng ý thì tìm thêm vài ba người bạn đi cùng. Đang trong lúc khó khăn, Phong lập tức nhận lời và nhắn tin rủ thêm Nhi, Đạt và Tâm. Sáng ngày 4/10/2026, Phong liên hệ với chủ tài khoản Facebook ẩn danh thì được hướng dẫn đi đến khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuê phòng trọ ở, đợi 1-2 ngày sẽ có người đến đón sang Campuchia làm việc, nhưng nên ít ra ngoài và tránh tiếp xúc với người lạ. Thấy những lời dặn dò của người ẩn danh có nhiều điều khác thường, Phong tìm chủ phòng trọ để hỏi và được tư vấn rằng nhiều khả các em bị lừa bán qua Campuchia, sau đó các đối tượng sẽ bán sang nước thứ 3 rồi ép đưa vào làm việc tại các tụ điểm lừa đảo trực tuyến nên hãy trình báo Công an xã. Nhận tin báo, Công an xã Bến Cầu đã cử tổ công tác đến giải thích, hỗ trợ đưa các em về trụ sở Công an xã và liên hệ gia đình đến bảo lãnh các em về nhà an toàn.

Được mời đến tiếp nhận con trai và nhóm bạn cùng quê được giải cứu ngay trước khi rơi vào hang ổ bọn buôn người, ông Nguyễn Văn Công (cha ruột em Nguyễn Vũ Phong) xúc động: “Gia đình tôi cùng gia đình các cháu Nhi, Đạt, Tâm đều đi cày thuê, cuốc mướn cho những chủ rẫy ở xã vùng sâu An Lộc, TP Đồng Nai nên ít có điều kiện tìm hiểu bên ngoài. Chính vì vậy, khi các cháu nói rằng vừa được một người trên mạng đồng ý nhận vào làm việc với mức lương cao gấp 6 - 7 lần làm nương, phát rẫy, chúng tôi cũng chỉ nghĩ để con đi làm thử, nếu không đúng như lời hứa thì về, chấp nhận mất tiền chi phí… Không ngờ đã bị bọn tội phạm buôn người giăng bẫy, nhưng may mắn được Công an xã Bến Cầu kịp thời cứu thoát.

Trước đó, Công an xã Bến Cầu cũng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa bán người khi đối tượng cầm đầu chưa kịp đưa nạn nhân sang nước ngoài. Ngay khi được người dân sống gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài báo tin nhìn thấy một thiếu nữ có biểu hiện lo lắng, dường như đang có ý định xuất cảnh trái phép qua Campuchia, Công an xã Bến Cầu lập tức xuống ngay hiện trường phối hợp Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiến hành kiểm tra hành chính. Qua làm việc ban đầu, thiếu nữ được xác định là N.H.P, sinh năm 2008, ngụ TP Đồng Nai. Mấy ngày trước, em P. đã sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm việc làm và được một tài khoản ẩn danh hướng dẫn đi xe khách đến khu vực Mộc Bài và họ sẽ cử người đưa qua biên giới theo đường "tiểu ngạch" sang Campuchia làm việc với thu nhập từ 1,8 đến 2 triệu đồng/ ngày. Sau khi nghe giải thích, N.H.P đã hiểu và nhờ Công an xã Bến Cầu liên hệ với gia đình đến đón về.

Giải cứu nhiều nạn nhân ngay tại hang ổ

Đại tá Trần Văn Đông, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, không chỉ phối hợp ngăn chặn từ sớm trước khi nạn nhân rơi vào móng vuốt của tội phạm buôn người, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã biên giới còn phối hợp với các đơn vị hành chính phía bạn nằm dọc biên giới để nắm thông tin tội phạm từ xa. Ngoài ra, khi nhận được thông tin về những nạn nhân đang bị nhốt trong hang ổ của tội phạm buôn người thì phối hợp giải cứu theo đúng tinh thần đấu tranh triệt để với tội phạm lừa đảo trực tuyến (tội phạm này thường bắt tay với tội phạm buôn người) mà phía bạn đang làm. Ngoài các biện pháp này, các đơn vị nghiệp vụ còn phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch của tỉnh siết chặt việc giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh, xuất nhập biên, xuất nhập khẩu cho người, hàng hóa, phương tiện trên toàn tuyến biên giới để kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm.

Tiếp nhận công dân Việt Nam bị bán sang các trung tâm lừa đảo trực tuyến do phía bạn giải cứu, trao trả

Cách làm này đã phát huy hiệu quả cao bởi chỉ tính từ đầu tháng 7/2026 đến nay, các đơn vị phối hợp đã tiếp nhận 6 đối tượng có lệnh truy nã (5 đối tượng người Việt, 1 người Trung Quốc), bàn giao 8 người Campuchia là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc, trao trả 22 công dân Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cũng trong thời gian này, Công an tỉnh Tây Ninh còn tổ chức 18 đợt tiếp nhận với 461 công dân Việt Nam bị phía nước ngoài trục xuất. Qua sàng lọc trong số người này phát hiện 6 đối tượng trong diện bị truy nã; xử phạt vi phạm hành chính đối với 88 công dân không có giấy tờ xuất, nhập cảnh để nhập cảnh vào Việt Nam và qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Trong số những trường hợp tiếp nhận này, có 16 người trước đó đã gửi tin báo và cơ quan Công an đã nhờ cảnh sát nước bạn giải cứu an toàn ngay trong sào huyệt của bọn buôn người.

Thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Công (cha của Phong) gửi Công an xã Bến Cầu

Theo lời kể của anh Nguyễn Quang Huy (nạn nhân được giải cứu), sau khi bị lừa qua biên giới, anh cùng gần hai chục người khác bị tịch thu toàn bộ giấy tờ tùy thân, hộ chiếu và bị giam lỏng trong các khu phức hợp biệt lập. Tại đây, các anh bị ép buộc phải làm việc từ 14 đến 16 tiếng mỗi ngày, sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chính đồng bào mình. Nếu không đạt "chỉ tiêu" do quản lý áp đặt hoặc có ý định bỏ trốn, các nạn nhân sẽ phải chịu những trận đòn roi chí mạng; bị chích điện, giam vào phòng tối hoặc bị bán từ công ty này sang công ty khác với giá hàng ngàn USD. Do không có tiền chuộc thân, lại bị Công an Campuchia đấu tranh mạnh nên các đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo nhồi nhét anh cùng hơn chục nạn nhân khác lên xe 7 chỗ đưa đến Sihanoukville để bán sang nước thứ 3. Cũng may các anh đã được Công an giải cứu...