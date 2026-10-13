Công an tỉnh tặng xe đạp điện cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội

Hiện, Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 108 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quang Vinh trao tặng xe đạp cho học sinhTrung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Thấu hiểu những thiệt thòi, hoàn cảnh khó khăn cũng như nhu cầu đi lại của các em từ Trung tâm đến các trường học, Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng 8 chiếc xe đạp điện, tổng trị giá 100 triệu đồng cho 8 em học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tốt tại Trung tâm.

Tại chương trình, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quang Vinh động viên các cháu tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, tự tin vươn lên trong cuộc sống, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đề nghị Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, tạo điều kiện để các cháu được học tập, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn.