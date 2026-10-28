Công an tỉnh Sơn La đạt 2 giải Vàng, 2 giải Bạc tại Liên hoan THPT, Điện ảnh CAND lần thứ XV

Liên hoan do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ ngày 22 đến 27/10, với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa”. Sự kiện thu hút 57 đơn vị tham gia, trong đó 12 đơn vị ngoài lực lượng CAND, với 737 tác phẩm và 45 thí sinh dự thi hợp lệ. Các tác phẩm gồm 432 tác phẩm truyền hình, 276 tác phẩm phát thanh và 29 tác phẩm điện ảnh.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức công bố và trao 35 giải Vàng, trong đó có 33 giải dành cho tác phẩm và 2 giải dành cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; 71 giải Bạc, gồm 66 giải dành cho tác phẩm và 5 giải dành cho phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Công an tỉnh Sơn La đạt giải Vàng thể loại Chuyên biệt Vì nhân dân phục vụ với tác phẩm “Mưa bản, mưa mường”

Tham gia Liên hoan, Công an tỉnh Sơn La đạt 2 giải Vàng, 2 giải Bạc, 4 giải Đồng và 2 Bằng khen. Trong đó, 2 giải Vàng thuộc về tác phẩm “Mưa bản, mưa mường” - thể loại Chuyên biệt Vì nhân dân phục vụ và “Bẫy người muôn nẻo” (3 kỳ) - Phóng sự thể loại phát thanh. Đại úy Hoàng Trung Hiếu đạt giải Bạc ở nội dung phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Tác phẩm “Bẫy người muôn nẻo” dành giải Vàng tại Liên hoan

Đại úy Hoàng Trung Hiếu đạt giải Bạc ở nội dung phát thanh viên, người dẫn chương trình

Kết quả tại Liên hoan là sự ghi nhận đối với nỗ lực của đội ngũ làm công tác truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an tỉnh Sơn La trong việc nâng cao chất lượng tác phẩm, đổi mới nội dung và hình thức thể hiện, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND tận tụy, trách nhiệm, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.