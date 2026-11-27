Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; lãnh đạo Ban Phụ nữ Công an nhân dân; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện công an các xã, phường, đồn và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng trẻ em được nhận đỡ đầu trong 2 chương trình.

Các em được nhận đỡ đầu tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt với trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm và sẻ chia kịp thời sẽ tiếp thêm điểm tựa để các em vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí cho biết, xuất phát từ thực tiễn và hưởng ứng chương trình do Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, Công an tỉnh triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” từ năm 2022 và thực hiện chương trình “Ngày mai tươi sáng” từ năm 2023. Sau nhiều năm triển khai, 2 chương trình đã đạt nhiều kết quả thiết thực.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra kinh nghiệm trong quá trình triển khai 2 chương trình; đồng thời tiếp tục vận động, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn của các chương trình, cụ thể hoá mục tiêu “Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đều được giúp đỡ, chăm sóc, không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

Các cặp mẹ con trong chương trình "Mẹ đỡ đầu" tham gia talkshow "Khi yêu thương trở thành điểm tựa"

Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong Công an Lạng Sơn đã nhận đỡ đầu 38 trẻ trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” và 30 trẻ trong chương trình “Ngày mai tươi sáng”. Bên cạnh đó, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp với Hội Phụ nữ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi tại xã Thiện Hòa trong giai đoạn 2022 - 2027.

Các em được nhận đỡ đầu trong 2 chương trình được hỗ trợ kinh phí định kỳ để trang trải sinh hoạt, học tập trong thời gian từ 3 đến 5 năm hoặc đến khi đủ 18 tuổi; được trao tặng học bổng, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo và nhu yếu phẩm; được hướng dẫn kỹ năng tự chăm sóc, nâng cao hiểu biết về pháp luật và quyền trẻ em.

Đại diện các doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình chia sẻ tại hội nghị

Đến nay, các chương trình đã trao tặng hàng nghìn suất quà, 30 suất học bổng và tổ chức hơn 650 lượt thăm hỏi, động viên, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ Công an Lạng Sơn đóng góp và vận động xã hội hóa.

Tại chương trình, các đại biểu theo dõi phóng sự “Ươm những mầm xanh” và lắng nghe những chia sẻ, tâm sự của các em được nhận đỡ đầu trong talkshow “Khi yêu thương trở thành điểm tựa”.

Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp nhận kinh phí hỗ trợ chương trình

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả 2 chương trình, các đại biểu đã ký kết quy chế phối hợp trong thời gian tới. Công an tỉnh cũng tiếp nhận trên 400 triệu đồng kinh phí hỗ trợ từ các đơn vị, nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình. Cùng đó, các đơn vị, nhà hảo tâm đã tặng các suất quà cho các em được nhận đỡ đầu trong 2 chương trình.

Các đại biểu ký kết quy chế phối hợp thực hiện 2 chương trình

Các đại biểu tặng quà cho các em được nhận đỡ đầu

Các đơn vị, nhà hảo tâm tặng quà các em được nhận đỡ đầu

Trong chương trình, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, 7 cá nhân trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân vì đã có thành tích trong thực hiện hiệu quả 2 chương trình; đồng thời trao 10 thư khen cho các cháu được nhận đỡ đầu có thành tích trong học tập.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng thư khen các em học sinh được nhận đỡ đầu

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Cục Công tác chính trị, Bộ Công an biểu dương Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả 2 chương trình; đồng thời cảm ơn cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tài trợ và nhà hảo tâm đã đồng hành hỗ trợ trẻ em.

Đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, lấy sự tiến bộ, trưởng thành của trẻ làm thước đo hiệu quả. Việc hỗ trợ cần xuất phát từ hoàn cảnh, nhu cầu của từng em, bảo đảm liên tục và toàn diện; đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, gia đình, nhà trường và địa phương, quản lý minh bạch các nguồn lực, bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ. Qua tổng kết thực tiễn, kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hiệu quả, góp phần duy trì các chương trình lâu dài.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đoàn đại biểu dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước đó, đoàn đại biểu tham dự sự kiện đã dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.