Công an tỉnh ra mắt mô hình “Dân vận khéo” tại xã Vân Nham

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tham gia chương trình có lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Văn phòng Sở Y tế; Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; Công ty Bảo Minh Lạng Sơn; Phòng khám Đa khoa quốc tế Lạng Sơn; Đảng ủy, UBND xã Vân Nham.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Lãnh đạo Công an tỉnh trao biểu trưng cho lãnh đạo UBND xã Vân Nham

Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 27/5/2026 của Đảng ủy Công an tỉnh về huy động các nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành khảo sát tại 96 trường thuộc 11 xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn. Qua khảo sát còn 729 học sinh thuộc diện hộ nghèo; 1.727 học sinh hộ cận nghèo; 3.336 học sinh thuộc diện chính sách khác còn gặp nhiều khó khăn, cần được hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe và điều kiện học tập (tính đến ngày 19/1/2026).

Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vân Nham

Trên cơ sở đó, Công an tỉnh đã xây dựng mô hình “Dân vận khéo” mang tên “Chung tay mua BHYT; đồng hành, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên con đường học tập tại vùng cao xứ Lạng” nhằm kết nối sự tham gia, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hướng tới duy trì việc hỗ trợ thường xuyên, lâu dài để ngày càng có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khoẻ, yên tâm học tập.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng quà cho học sinh

Đại diện Sở Y tế, Công an tỉnh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và đại diện Công an tỉnh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Công an tỉnh cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng 60 thẻ BHYT và các phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 5 trường trên địa bàn xã gồm: Tiểu học Vân Nham, THCS Vân Nham, Tiểu học Nhật Tiến, THCS Nhật Tiến, Tiểu học và THCS Minh Tiến, với tổng trị giá 70 triệu đồng.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã trao tặng 500 quyển vở cho học sinh các trường học trên địa bàn xã Vân Nham

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã trao tặng 500 quyển vở cho học sinh các trường học trên địa bàn xã.

Học sinh lựa chọn hàng hoá tại "Gian hàng 0 đồng"

Cán bộ BHXH cơ sở Hữu Lũng tư vấn chính sách BHXH, BHYT cho người dân

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức bố trí “Gian hàng 0 đồng” và điểm tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH, BHYT.

Các hoạt động được tổ chức góp phần sẻ chia khó khăn với học sinh, đồng thời giúp phụ huynh, người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT, chủ động tham gia để bảo vệ sức khỏe và bảo đảm an sinh. Qua đó, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT khi cần thiết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân.