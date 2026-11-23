Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa trong toàn lực lượng gắn với hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao... góp phần rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất và nhân cách người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trong lực lượng công an tỉnh.

Phát động hưởng ứng Ngày Văn hó Việt Nam, Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Để văn hóa thực sự thấm sâu vào công tác xây dựng lực lượng, trở thành động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đề nghị các đơn vị nâng cao nhận thức và trách nhiệm về vị trí, vai trò của văn hóa trong Công an nhân dân. Qua đó kịp thời cụ thể hóa các giá trị văn hóa trong thực hiện phong trào thi đua ba nhất. Chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm từng đơn vị và địa bàn; xây dựng môi trường văn hóa đoàn kết, kỷ cương, nhân văn trong từng đơn vị...”.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi.

Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh đã tham quan không gian trưng bày, triển lãm sách, tranh, ảnh; xem phim cách mạng và tham gia thi đấu kéo co, đẩy gậy, giã bánh giầy, nhảy sạp... Hoạt động văn hóa, thể thao góp phần bồi đắp tri thức, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; hướng tới xây dựng văn hóa trở thành nền tảng trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Điện Biên bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

Đại biểu, cán bộ, chiến sĩ tham qua triển lãm tranh, ảnh tại lễ phát động.

Thi đấu thể thao trong khuôn khổ chương trình tạo khí thế hào hứng, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó.