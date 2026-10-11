Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố Thắng 'Ật' về tội gây rối

Thông tin được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo chiều 11-10. Theo đó, quá trình điều tra xác định, ngày 28-9, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An), đối tượng Nguyễn Văn Thắng đã sử dụng điện thoại di động để quay video, phát trực tiếp và có những phát ngôn mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động, xúc phạm danh dự của công dân.

Bị can Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH

Sau đó, các hình ảnh, video trên tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo người dùng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương, tạo ra những tác động tiêu cực và ảnh hưởng xấu trên không gian mạng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Khi sử dụng mạng xã hội, người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video có nội dung phản cảm, kích động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và trên không gian mạng.