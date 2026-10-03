Từ một bức ảnh đen trắng do nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Thắng một thành viên của Dự án "Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI) cung cấp; tính đến hết ngày 02/10/2026 tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập 705 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật.Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, việc tìm kiếm tại nơi từng là nghĩa trang Đô Thành đang đưa các liệt sĩ trở về, đã tạo nhiều sự xúc động trong nhân dân. Nhà văn Đặng Vương Hưng vừa trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Phó Ban chỉ đạo 515, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, xung quanh một công việc đòi hỏi cả sự chính xác lẫn lòng thành kính.