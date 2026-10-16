Công an tỉnh Lào Cai thăm hỏi, hỗ trợ hai gia đình cán bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tại gia đình chị Hoàng Thị Kim Ngân, vợ đồng chí Hoàng Văn Kích, Phó Đội trưởng Phòng PC10, Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ khó khăn của gia đình trong quá trình điều trị bệnh cho chị Ngân và động viên gia đình giữ vững tinh thần, nỗ lực vượt qua khó khăn.

Đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ gia đình đồng chí Hoàng Văn Kích có vợ mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Ngân đã trải qua nhiều đợt điều trị chuyên sâu, trong đó có ghép tế bào gốc tạo máu với chi phí hơn 800 triệu đồng, chưa kể tiền thuốc đặc trị và tái khám định kỳ. Hiện chị vẫn thường xuyên điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Gia đình còn nuôi hai con nhỏ, phải thuê nhà ở nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đoàn công tác đã trao 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Tại gia đình đồng chí Hoàng Thị Bích Hảo, cán bộ Trại tạm giam số 1, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thăm hỏi, động viên gia đình tiếp tục vững vàng, nỗ lực chăm sóc, điều trị cho con.

Đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ gia đình đồng chí Hoàng Thị Bích Hảo (cán bộ Trại tạm giam số 1) có con gái mắc bệnh hiểm nghèo.

Cháu Nguyễn Anh Thư (sinh năm 2018) mắc bệnh teo mật bẩm sinh từ khi mới chào đời, đã phẫu thuật Kasai khi 2 tháng tuổi và thường xuyên tái khám, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện cháu bị xơ gan giai đoạn cuối, được chỉ định phẫu thuật ghép gan trong thời gian tới với nguồn gan dự kiến từ mẹ ruột. Chi phí ca phẫu thuật ước tính từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, chưa kể các khoản chi phí điều trị liên quan. Đoàn công tác đã trao 50 triệu đồng, góp phần giúp gia đình có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm thiết thực của lãnh đạo Công an tỉnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đối với cán bộ, chiến sĩ và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng đội trong lực lượng Công an nhân dân.