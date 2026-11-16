Công an tỉnh Lào Cai tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí

Đại tá Trịnh Khắc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện các phòng chức năng cùng 30 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan thông tấn, báo chí.

Đại tá Trịnh Khắc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Trịnh Khắc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận sự quan tâm, đồng hành tích cực của đội ngũ những người làm báo đối với Công an tỉnh thời gian qua. Nhiều tin, bài, phóng sự đã kịp thời phản ánh những thành tích, chiến công và cả những vất vả, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Lào Cai bản lĩnh, nhân văn, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Đặc biệt, sự đồng hành của báo chí trong công tác phòng, chống ma túy và giữ gìn an ninh, trật tự đã góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh trên lĩnh vực báo chí.

Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục lan tỏa những mô hình hay, gương người tốt, việc tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển, văn minh, an toàn và giàu bản sắc.

Nhà báo Lê Trường Giang - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai, đại diện các cơ quan báo chí phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh trong cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, hỗ trợ phóng viên tác nghiệp.

Đồng thời, đại diện đội ngũ những người làm báo khẳng định tiếp tục đồng hành với lực lượng Công an, nâng cao trách nhiệm xã hội, phản ánh khách quan, đa chiều các mặt công tác; qua đó góp phần định hướng dư luận, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.