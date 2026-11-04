Công an tỉnh Lào Cai khởi tố Lý A Lềnh, trú tại xã Mường Khương về tội giết người

Lý A Lềnh (dấu X) khi bị bắt khi đang lẩn trốn trên đồi cây sau nhà.

Trước đó, vào khoảng 00 giờ 30 ngày 2/11/2026, Công an xã Mường Khương nhận được tin báo của Lý A Tờ, sinh năm 1980, trú tại thôn Ngam Lâm, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai với nội dung: Tối ngày 1/11/2026, Lý A Tờ có mời Lý A Lềnh, sinh năm 1985 (là em trai ruột của Lý A Tờ), cùng trú tại địa chỉ trên và hàng xóm, họ hàng sang ăn cơm, uống rượu mừng sinh nhật cháu của Lý A Tờ. Đến 22 giờ 00 cùng ngày thì Lý A Lềnh và mọi người ra về.

Khoảng 00 giờ ngày 02/11/2026, Lý A Lềnh cầm dao (dạng dao chặt) quay trở lại nhà Lý A Tờ và chém nhiều nhát vào người Lý A Tờ và vợ, cháu gái của Lý A Tờ khiến 3 nạn nhân bị thương (hiện đang được điều trị tại bệnh viện). Sau đó đối tượng bỏ trốn lên rừng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng gồm các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Mường Khương, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân và quần chúng nhân dân tổ chức truy tìm đối tượng Lý A Lềnh.

Sau hơn 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, đến 15 giờ ngày 3/11/2026, Lý A Lềnh đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực đồi phía sau nhà đối tượng.

Quá trình vây bắt đảm bảo đúng quy định và tuyệt đối an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng tham gia và đối tượng.

Lãnh đạo Công an tỉnh và xã Mường Khương động viên các lực lượng tham gia phá án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý A Lềnh về tội “Giết người”.