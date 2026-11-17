Quang cảnh buổi diễn tập.

Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đường thủy nội địa trên hồ Thác Bà năm 2026 dự và chỉ đạo buổi diễn tập.

Theo tình huống giả định, khoảng 9 giờ 30 phút, hai tàu chở khách tham quan va chạm tại khu vực cách bến Hương Lý khoảng 500 m. Một tàu chở 20 người bị nghiêng, có nguy cơ chìm. Trong số này, 14 người được phương tiện khác cứu, đưa vào bờ, 6 người rơi xuống hồ và mất tích.

Cùng lúc đó, đường dẫn nhiên liệu bị thủng, xăng dầu tràn ra ngoài, gặp tia lửa gây cháy khoang động cơ. Đám cháy có nguy cơ lan rộng, đe dọa tính mạng hành khách và sự an toàn của các phương tiện hoạt động gần đó.

Các lực lượng diễn tập tình huống giả định hai tàu chở khách tham quan va chạm, một tàu bốc cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với cảnh sát giao thông, quân đội, y tế và các đơn vị liên quan huy động ca nô, tàu chữa cháy tiếp cận hiện trường. Các tổ công tác tìm kiếm người mất tích, cứu người đuối nước, đưa nạn nhân đến nơi an toàn, đồng thời sử dụng vòi rồng khống chế đám cháy, ngăn cháy lan và xử lý sự cố tràn nhiên liệu.

Trong quá trình diễn tập, các lực lượng phối hợp triển khai đồng thời các nhiệm vụ chữa cháy, tìm kiếm và cứu người, bám sát tình huống giả định.

Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai phát biểu sau buổi diễn tập.

Phát biểu sau buổi diễn tập, Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng phối hợp của các lực lượng tham gia. Đồng chí nhấn mạnh, diễn tập giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng tác chiến trên sông nước và hiệp đồng giữa các lực lượng.

Kết quả diễn tập là cơ sở để Công an tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các phương án ứng phó với sự cố cháy, nổ và tai nạn đường thủy, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch trên hồ Thác Bà.