Công an tỉnh Lạng Sơn: Sức lan tỏa từ những 'Gian hàng 0 đồng'

Những ngày này, về các bản làng vùng cao, biên giới của tỉnh Lạng Sơn, đi đến đâu chúng tôi cũng cảm nhận được không khí ấm áp, tràn đầy niềm vui từ một mô hình an sinh xã hội đặc biệt: “Gian hàng 0 đồng” do Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức.

Tại trụ sở Công an xã Quan Sơn, mới sáng sớm tinh sương nhưng khuôn viên trụ sở Công an xã đã đông vui nhộn nhịp, bà con nhân dân đến từ các thôn bản xa xôi về đây hội tụ. Niềm vui rạng ngời hiện rõ trên gương mặt ông Nguyễn Văn Đều khi cùng vợ tỉ mỉ nâng niu những phần quà an sinh thiết thực gồm nhu yếu phẩm và bộ quần áo mới cho các cháu. Chị Hoàng Thị Thanh tay ôm bọc quần áo mới vừa chọn được cho các con vừa xúc động chia sẻ, chị và bà con nhân dân rất vui khi nhận được những món quà ý nghĩa từ “Gian hàng 0 đồng” do các đơn vị Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an xã Quan Sơn phối hợp tổ chức tại địa phương.

Bà con nhân dân các hộ nghèo lựa chọn những vật dụng và nhu yếu phẩm thiết yếu phù hợp với nhu cầu của gia đình mình tại "Gian hàng 0 đồng" do Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Công an xã Quan Sơn tổ chức.

Cùng chung niềm xúc động ấy, ông Hoàng Văn Khoát, 64 tuổi– một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Làng Già, xã Hưng Vũ chia sẻ: “Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của lực lượng Công an xã. Khi lực lượng Công an triển khai chương trình “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ những nhu yếu phẩm cần thiết, chúng tôi vô cùng biết ơn!”.

Không chỉ dừng lại ở việc trao nhận hàng hóa, không khí tại các gian hàng còn ghi nhận những câu chuyện ấm áp về sự đồng lòng của người dân trong công tác đảm bảo ANTT. Đến tham dự Chương trình do Công an Quan Sơn tổ chức, anh Nguyễn Văn Huyên, SN 1991, ở thôn Co Hương mang theo một khẩu súng khí nén và tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an xã Quan Sơn. Anh Đặng Hữu Quý, SN 1991 ở thôn Pá Ó, xã Hưng Vũ mang đến giao nộp 1 khẩu súng kíp cho Công an xã Hưng Vũ. Anh Huyên và anh Quý chia sẻ, đây là những công cụ săn bắn do ông bà truyền lại từ lâu nhưng sau khi nghe cán bộ Công an xã tuyên truyền về những hiểm họa của vũ khí, vật liệu nổ, vận động gia đình mang đến giao nộp, các anh đã tự nguyện mang súng nộp. Khẩu hiệu “đổi vũ khí lấy quà và nhu yếu phẩm” đã thực sự đi vào đời sống của bà con.

Sáng sớm tinh mơ, bà con nhân dân từ các thôn bản xa đã tấp nập nhộn nhịp tề tựu về trụ sở Công an xã để tham dự "Gian hàng 0 đồng" được Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Công an xã Hưng Vũ tổ chức.

Trung tá Nông Bạch Nghĩa, Trưởng Công an xã Quan Sơn bộc bạch: Chương trình “Gian hàng 0 đồng” không đơn thuần là nơi trao tặng hỗ trợ mà đã trở thành cầu nối gắn kết tình quân dân. Tại đây, lực lượng Công an xã còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn bà con cài đặt định danh điện tử VNeID và tiếp cận các tiện ích số thiết thực như ứng dụng VNeID, ứng dụng báo cháy 114, dịch vụ công trực tuyến và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng.

Chia sẻ thêm về hiệu quả chương trình, Thượng tá Dương Xuân Hiệp, Trưởng Công an xã Hưng Vũ khẳng định: “Gian hàng 0 đồng" không chỉ góp phần chăm lo đời sống cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thu hồi vũ khí còn tồn trong nhân dân và tăng cường gắn kết giữa lực lượng Công an với người dân.

Từ mô hình thí điểm đến quyết sách nhân rộng

Theo Báo cáo của Công an tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác an sinh xã hội với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngay từ đầu tháng 5/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động các nguồn lực xã hội hóa, triển khai thí điểm Chương trình “Gian hàng 0 đồng” tại 5 xã điểm: Tân Đoàn, Quan Sơn, Hồng Phong, Mẫu Sơn và Nhất Hòa.

Các cán bộ Công an trao tận tay người dân nhiều suất quà an sinh, các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Chỉ trong khoảng 1 tháng thí điểm, kết quả thu về hết sức ấn tượng. Theo đó, Công an các đơn vị, địa bàn đã huy động được nguồn lực lớn từ các doanh nghiệp, các cửa hàng, hộ kinh doanh cũng như các nhà hảo tâm để triển khai “Gian hàng 0 đồng” gồm: 4,5 tấn gạo; 20 triệu đồng tiền mặt; 413 chai dầu ăn, xì dầu; 720 chai nước mắm, bột canh; 478 thùng mì tôm, trứng, cao khô; 8.000 bộ quần áo, đồ gia dụng; 600 bộ đồ dùng học tập, sách vở; 1.500 cây giống; 40 mũ bảo hiểm... với tổng giá trị trên 480 triệu đồng để trao tới hơn 3.600 hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khó khăn và trao tặng người dân đến đổi vũ khí, vật liệu nổ.

Đặc biệt, qua triển khai các “Gian hàng 0 đồng” Công an các địa bàn đã kết hợp tuyên truyền pháp luật cho hơn 3.000 lượt người, phát 220 tờ rơi, vận động nhân dân giao nộp 21 khẩu súng các loại, 120 viên đạn, 3 bộ xe máy độ tự chế, 1 bộ kích cá...

Qua triển khai thí điểm cho thấy, sức lan tỏa mạnh mẽ và sự ủng hộ cao từ cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ đối với mô hình. Vì vậy, ngày 26/6, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chính thức ban hành Kế hoạch triển khai nhân rộng Chương trình “Gian hàng 0 đồng” trên địa bàn toàn tỉnh.

Khẳng định "thế trận lòng dân" vững chắc nơi biên cương

Đến nay, sau hơn 3 tháng chính thức triển khai, sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng sự ủng hộ của CBCS, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận tổng cộng trên 1 tỷ đồng tiền mặt; hơn 30.000 tấn gạo; trên 2.000 thùng mì tôm; 25.000 ngàn quần áo, giày dép các loại; hàng chục ngàn sản phẩm nhu yếu phẩm, đồ dùng gia dụng, bình chữa cháy cùng trên 18.600 quyển vở; trên 14.000 đồ dùng học tập... để triển khai các "Gian hàng 0 đồng". Qua đó, trao tặng trên 6.000 suất quà an sinh gồm quần áo, chăn, màn, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, hay sữa, sách vở, bút, xe đạp các cháu học sinh nghèo hiếu học.

Đặc biệt, thông qua việc lồng ghép tuyên truyền tại các gian hàng, lực lượng Công an đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho trên 6.500 lượt người dân, phát 2.975 tờ rơi; vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 129 khẩu súng các loại, 255 viên đạn, 8 linh kiện súng, 13 kiếm, 11 công cụ hỗ trợ, 4 bộ xe máy độ tự chế, 4 kíp nổ, 2 bộ kích điện, 1 nòng súng, 1 nắm đấm thép… Công tác thông tin tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với hơn 115 tin, bài, phóng sự lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Xứ Lạng.

Tại chương trình "Gian hàng 0 đồng", lực lượng Công an xã đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn bà con nhân dân cài đặt định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đánh giá về hiệu quả của chương trình, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Mặc dù nguồn lực triển khai chương trình “Gian hàng 0 đồng” chủ yếu được huy động từ xã hội hóa, nhưng chương trình đã tạo được sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân.

Giá trị lớn nhất mà "Gian hàng 0 đồng" mang lại không chỉ là những phần quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn mà còn là sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái và niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CAND. Thông qua chương trình, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân tiếp tục được củng cố; tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và huy động sức mạnh của cộng đồng trong công tác phòng, chống tội phạm.

Những kết quả thiết thực từ mô hình “Gian hàng 0 đồng” tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới Lạng Sơn đã và đang khẳng định một hướng đi đúng đắn, mang tính nhân văn sâu sắc. Những nụ cười rạng rỡ của bà con có hoàn cảnh khó khăn khi nhận quà an sinh hay những khẩu súng tự chế được tự nguyện giao nộp, chính là minh chứng sinh động cho hình ảnh người chiến sĩ Công an Lạng Sơn luôn "gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ", góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.