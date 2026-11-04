Công an tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắp xe mô tô

Hiện trường xảy ra vụ trộm

Trước đó, ngày 31/10/2026, qua mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về việc mất trộm xe mô tô tại khu vực đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Kinh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm tài sản. Ngày 1/11/2026, Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Na Sầm, Công an xã Hoàng Văn Thụ tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh, truy tìm đối tượng.

Đối tượng Hoàng Văn Tường tại Cơ quan Công an

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Hoàng Văn Tường, sinh năm 1996, trú tại thôn Bản Đuốc, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô trên. Tổ công tác đã mời đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tang vật vụ trộm

Hiện, Công an phường Đông Kinh đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Việc nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ hành vi của đối tượng đã góp phần kịp thời phát hiện, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản; khi dừng, đỗ xe mô tô, xe gắn máy cần rút chìa khóa, khóa cổ, khóa càng cẩn thận, không để tài sản và giấy tờ tùy thân có giá trị trong cốp xe, tránh tạo sơ hở để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp.