Công an tỉnh Lạng Sơn mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép đất hiếm và chất phóng xạ

Đối tượng Trần Nhật Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã tích cực thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng đối tượng, từng mắt xích trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra được tiến hành chặt chẽ, khách quan, toàn diện, bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Trần Nhật Anh (sinh năm 1988, trú tại phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh), là nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm, đã có hành vi hỗ trợ, giúp sức cho Trần Văn Quận thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ.

Ngày 10/10, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh về hành vi “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ” quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn theo quy định.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công chuyên án, khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép chất phóng xạ tại cửa khẩu Hữu Nghị, phối hợp thu giữ 84 tấn quặng monazite (qua giám định là chất phóng xạ) của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài.

Ngày 13/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (sinh năm 1957, trú tại phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm về tội "Vận chuyển trái phép chất phóng xạ".

Đây là vụ án đầu tiên xử lý với tội danh trên, tạo tiền đề đấu tranh, ngăn chặn, bảo vệ tài nguyên quốc gia không bị thất thoát, xuất khẩu trái phép.

Việc tiếp tục khởi tố bị can trong vụ án thể hiện rõ tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, điều tra toàn diện, làm rõ đến cùng bản chất vụ việc và trách nhiệm của những người có liên quan.

Đây cũng là kết quả của quá trình điều tra chủ động, bài bản, thận trọng, lấy chứng cứ làm căn cứ, bảo đảm xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đất hiếm và chất phóng xạ, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh trật tự trên địa bàn.