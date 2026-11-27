Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen cho cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 2 chương trình. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Trong những năm qua, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Công an Lạng Sơn đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành, hỗ trợ nhân dân nói chung, trẻ em nói riêng.

Đặc biệt trong đó, chương trình “Mẹ đỡ đầu” và chương trình “Ngày mai tươi sáng” là những mô hình hoạt động hết sức ý nghĩa, có tính nhân văn cao cả.

Đây chính là cụ thể hóa của phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an Lạng Sơn, không chỉ góp phần tăng cường sự đoàn kết giữa lực lượng Công an với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an mà còn đóng góp to lớn trong công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Cho đến nay, hai chương trình đã từng bước lan tỏa sâu rộng, mang lại những kết quả thiết thực.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Hội nghị ngày hôm nay nhằm sơ kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, 3 năm thực hiện chương trình “Ngày mai tươi sáng”.

Với mong muốn thực hiện mục tiêu “Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đều được giúp đỡ, chăm sóc, không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, đây còn là dịp tiếp tục vận động, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, cán bộ chiến sĩ, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn của các chương trình.

Các cháu được Công an tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ từ 2 chương trình. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Phát biểu bế mạc, đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định chương trình “Mẹ đỡ đầu” và chương trình “Ngày mai tươi sáng” là những mô hình hoạt động hết sức ý nghĩa, có tính nhân văn cao cả.

Đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Đây chính là cụ thể hóa của phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an Lạng Sơn, không chỉ góp phần tăng cường sự đoàn kết giữa lực lượng Công an với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an mà còn đóng góp to lớn trong công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Đồng chí đề nghị, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện 2 chương trình; từ thực tiễn thực hiện chủ động đề xuất các giải pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình, bảo đảm khách quan, minh bạch, hiệu quả.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích tham gia xuất sắc trong việc triển khai 2 chương trình. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Hội Phụ nữ Công an Lạng Sơn và các cấp Hội Phụ nữ, lực lượng Công an cấp xã tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Công an tỉnh và Hội Phụ nữ cấp trên, bám sát địa bàn, làm tốt công tác quản lý, sử dụng, giám sát nguồn kinh phí hỗ trợ cho trẻ và tiếp tục huy động thêm các nguồn lực xã hội để chương trình được duy trì lâu dài, mang hiệu quả thiết thực.

Dịp này, Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã trao Giấy khen cho 12 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 2 chương trình.