Công an tỉnh Lâm Đồng nhân rộng các mô hình 'Dân vận khéo'

Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ, Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả trong vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong thời gian vừa qua, công tác dân vận được Công an tỉnh triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đến nay, 100% công an các đơn vị, địa phương đã duy trì, xây dựng 187 mô hình, nhân rộng thành 255 điểm mô hình. Trong đó, có 1 mô hình cấp tỉnh, 43 mô hình cấp phòng và 143 mô hình cấp xã.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Các mô hình chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, biên giới, hải đảo. Thông qua tuyên truyền pháp luật kết hợp hỗ trợ người dân, lực lượng công an từng bước củng cố mối quan hệ gắn bó với Nhân dân, huy động sự tham gia trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Quang cảnh hội nghị

Tiêu biểu, mô hình Hỗ trợ, nâng cao đời sống và tuyên truyền cho người dân vùng đồng bào dân tộc Chăm của Phòng Kỹ thuật hình sự đã phối hợp tổ chức hơn 50 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút trên 6.000 lượt người tham dự. Đơn vị phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín để vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ ANTQ.

Các đại biểu xem video kết quả hoạt động công tác dân vận của Công an tỉnh Lâm Đồng

Cùng với đó, mô hình “Xã hội hóa mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh” của Phòng An ninh chính trị nội bộ đã vận động trên 750 triệu đồng, trao hơn 1.000 thẻ bảo hiểm y tế. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị trao 188 thẻ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 15 trường trên địa bàn 7 xã, với tổng kinh phí hơn 93 triệu đồng.

Giao lưu với các điển hình tiên tiến về công tác dân vận

Hoạt động hướng về cộng đồng còn được thể hiện qua mô hình của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh. Từ tháng 4/2024 đến nay, đơn vị tổ chức và phối hợp thực hiện 26 đợt công tác xã hội, từ thiện với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng; đồng thời kết hợp tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa, tố giác tội phạm và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy.

Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ, Bộ Công an đánh giá cao cách làm của Công an tỉnh Lâm Đồng và lực lượng công an cơ sở. Các mô hình đã gắn công tác dân vận với nhiệm vụ nghiệp vụ, giúp cán bộ, chiến sĩ sâu sát địa bàn, lắng nghe, chia sẻ khó khăn và giải quyết những nhu cầu thiết thực của người dân.

Qua đó, củng cố niềm tin, vận động Nhân dân tự giác tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là cơ sở để nắm tình hình, phát hiện sớm nguy cơ, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, biên giới, hải đảo.

Trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể Phòng Kỹ thuật Hình sự và Đại úy Phạm Thanh Phước, cán bộ phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng

Đại tá Trần Quý Trường lưu ý việc nhân rộng mô hình trong thời gian tới cần chú trọng phương pháp gần dân, hiểu dân, trọng dân, dựa vào dân, phù hợp với đặc điểm và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự của từng địa bàn.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho tập thể Phòng An ninh chính trị nội bộ

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng, Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ, Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành chuẩn hóa các mô hình thành quy trình công tác có kết quả đo đếm được; xác định rõ vấn đề cần giải quyết khi cán bộ xuống cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở làm cầu nối giữa công an với Nhân dân.

Trao Giấy khen của Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ, Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cùng với đó, quan tâm bố trí cán bộ làm công tác dân vận có tính ổn định, kế thừa, am hiểu phong tục, tập quán, có kỹ năng xử lý tình huống và biết tiếng đồng bào ở những địa bàn cần thiết. Công an tỉnh tiếp tục tổng kết thực tiễn, hoàn thiện tiêu chí đánh giá, lựa chọn địa bàn phù hợp để nhân rộng, gắn các mô hình “Dân vận khéo” với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại tá Trần Quý Trường khẳng định, công nghệ và dữ liệu hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác, nhưng không phương tiện kỹ thuật nào có thể thay thế lòng tin của Nhân dân.

Trao Giấy khen của Công an tỉnh Lâm Đồng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích trong xây dựng, nhân rộng mô hình dân vận khéo của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng

Trao Giấy khen của Công an tỉnh Lâm Đồng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích trong xây dựng, nhân rộng mô hình dân vận khéo của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể Phòng Kỹ thuật Hình sự và Đại úy Phạm Thanh Phước, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho tập thể Phòng An ninh chính trị nội bộ; Giấy khen của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Giấy khen của Công an tỉnh Lâm Đồng cho 12 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích trong xây dựng, nhân rộng mô hình dân vận khéo của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng.