Công an tỉnh Lâm Đồng khởi công xây dựng nhà ở cho hộ cận nghèo tại xã Bảo Lâm 4

Niềm vui của gia đình ông K' La khi được Công an tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà ở

Căn nhà có diện tích sử dụng 70 m², tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng, trong đó Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 90 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Gia đình ông K’ La thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là vấn đề về nhà ở và bệnh tật.

Thượng tá Phan Chí Cường, Phó trưởng Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà ở

Tại lễ khởi công, các đơn vị đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao biển hỗ trợ tượng trưng cho gia đình. Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước dịp Tết Nguyên đán 2027, giúp gia đình có nơi ở ổn định; khang trang, vui xuân đón tết trong căn nhà mới.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân trong công tác an sinh xã hội. Qua đó, góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật…