Toàn cảnh Lễ khai giảng đào tạo tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Chăm giao tiếp) năm 2026

Lớp học được tổ chức từ ngày 16/11 - 31/12, thời lượng 440 tiết, tập trung rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Chăm trong các tình huống giao tiếp thuộc đời sống, công việc và học tập.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng

Việc đào tạo tiếng Chăm giao tiếp có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh địa bàn tỉnh Lâm Đồng có đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống, với những nét văn hóa, phong tục, tập quán và đời sống tín ngưỡng đặc trưng.

Trang bị kiến thức ngôn ngữ dân tộc giúp cán bộ, chiến sĩ thuận lợi hơn trong giao tiếp, trao đổi thông tin mà còn góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Bà Trần Thị Kim Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận phát biểu tại lễ khai giảng

Tại buổi Lễ, bà Trần Thị Kim Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao Bình Thuận mong muốn học viên sẽ luôn có phản hồi trao đổi và thực hành trong suốt khóa học, bảo đảm tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả.

Sau khi hoàn thành chương trình, mỗi cán bộ, chiến sĩ có thể tự tin vận dụng tiếng Chăm trong quá trình tiếp xúc, tuyên truyền, vận động quần chúng và giải quyết công việc tại cơ sở. Qua đó, góp phần thực hiện tốt phương châm gần dân, sát dân, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của việc học tiếng dân tộc thiểu số đối với công tác Công an hiện nay. Đồng chí đề nghị học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rèn luyện kỹ năng nghe, nói, giao tiếp tiếng Chăm và chấp hành nghiêm nội quy lớp học. Các đơn vị cần tạo điều kiện để học viên tham gia đầy đủ khóa học, gắn kiến thức được trang bị với thực tiễn công tác tại địa bàn.

Đại biểu và học viên lớp học chụp hình lưu niệm