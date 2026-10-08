Công an tỉnh khen thưởng 11 tập thể, cá nhân trong cao điểm 90 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường.

Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm 90 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm.

9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 187 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 27 vụ; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 93,13%. Phát hiện, bắt giữ 324 vụ, 486 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 58 vụ và 115 đối tượng so với cùng kỳ.

Lực lượng Cảnh sát điều tra toàn tỉnh tập trung đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn, phức tạp về tội phạm sử dụng công nghệ cao, kinh tế và ma túy. Qua đó, nhiều đường dây tội phạm có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia được bóc gỡ; góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, thu hồi tài sản và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới; tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác, tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung chuyên môn đã đề ra; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm 90 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm.