Công an tỉnh Khánh Hòa ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 560 triệu đồng

Sáng 2-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 do Công an tỉnh trao tặng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" từ Công an tỉnh.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Công an tỉnh đã trao số tiền 560 triệu đồng do Ban Giám đốc cùng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong lực lượng đóng góp. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11, góp phần chung tay chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Trung Dũng phát biểu cảm ơn sự chung tay ủng hộ của tập thể lãnh đạo, chiến sĩ, nhân viên Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hưởng ứng và đóng góp của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Công an tỉnh. Ông nhấn mạnh, hiện nay, toàn tỉnh có hơn 5.100 hộ nghèo, 13.200 hộ cận nghèo và hàng nghìn hộ có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ. Sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân là nguồn lực quan trọng giúp Mặt trận thực hiện tốt hơn công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo có điều kiện cải thiện nhà ở, phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Quân phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Đại tá Nguyễn Quân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, số tiền ủng hộ là tình cảm, trách nhiệm của tập thể Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Công an tỉnh đối với công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai các hoạt động an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và Mặt trận chăm lo đời sống Nhân dân.