Công an tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền phòng, chống ma túy, bạo lực học đường tại Trường Tiểu học Sơn Tân

Sáng 19-10, tại Trường Tiểu học Sơn Tân, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND xã Cam Hiệp tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng, chống bạo lực học đường và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh ngay từ bậc tiểu học.

Lãnh đạo xã Cam Hiệp, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ điều tra thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Khánh Hòa) trực tiếp hướng dẫn học sinh cách nhận biết và phòng tránh ma túy; xây dựng tình bạn đẹp, phòng ngừa bạo lực học đường; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông. Với cách truyền đạt gần gũi, phù hợp lứa tuổi, các nội dung được truyền tải dễ hiểu, dễ nhớ, giúp các em tiếp cận kiến thức pháp luật một cách tự nhiên. Qua đó, học sinh được rèn luyện kỹ năng ứng xử, tự bảo vệ bản thân, biết chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống nguy hiểm, góp phần hình thành ý thức sống và học tập theo Hiến pháp, pháp luật ngay từ những việc nhỏ hằng ngày.

Dịp này, UBND xã Cam Hiệp trao tặng Trường Tiểu học Sơn Tân tủ sách kỹ năng sống gồm 105 đầu sách, trị giá 6 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Tủ sách bổ sung nguồn tài liệu học tập, khuyến khích văn hóa đọc, bồi dưỡng kỹ năng sống và giáo dục nhân cách cho học sinh. Đồng thời, trao tặng 117 mũ bảo hiểm cho các em học sinh với sự đồng hành của Công ty TNHH Hoàng Nhật và các đơn vị hỗ trợ nhằm nâng cao nhận thức về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.