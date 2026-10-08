Công an tỉnh Khánh Hòa truy tìm đối tượng liên quan vụ sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy tìm Lưu Chế Khang (sinh năm 2007, đăng ký thường trú tại thôn Hoài Trung, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa).

Người dân biết Lưu Chế Khang ở đâu cần báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo Quyết định truy tìm người số 14759 ngày 8-10-2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, Lưu Chế Khang là người bị tố giác hiện không rõ ở đâu. Đối tượng cần được truy tìm để phục vụ điều tra vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, phát hiện ngày 22-6-2026. Lưu Chế Khang có số căn cước công dân: 058207001892, cấp ngày 5-4-2024 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân phối hợp truy tìm. Khi nhìn thấy đối tượng hoặc biết Lưu Chế Khang đang ở đâu, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 2 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; số điện thoại điều tra viên: 0919541041.