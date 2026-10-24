Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức tọa đàm, gặp mặt gương điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 24-10, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình sinh hoạt chính trị, tọa đàm, gặp mặt gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4-10-1961 – 4-10-2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (4-10-2001 – 4-10-2026).

Các đại diện tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Chí Thành - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Không quân; lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban liên quan; hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và các gương điển hình tiên tiến, bà Nguyễn Thị Thanh Long (trú tại phường Tây Nha Trang) - nạn nhân từng được lực lượng cứu hộ kịp thời trong vụ sạt lở đất đá năm 2020.

Lãnh đạo Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Không quân tham dự chương trình.

Đại tá Lê Quang Đồng phát biểu khai mạc chương trình.

Đại tá Lê Quang Đồng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chúc mừng Thượng tá Nguyễn Chí Thành.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Quang Đồng nhấn mạnh, trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, tận tụy, sẵn sàng có mặt trong mọi vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn để giành giật sự sống, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Công tác PCCC và CNCH không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn gắn liền với an toàn của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự hưởng ứng của Nhân dân, công tác này trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều mô hình, tập thể, cá nhân điển hình đã xuất hiện với những việc làm thiết thực, hành động dũng cảm, nhân văn.

Chương trình giao lưu với các gương điển hình tiên tiến.

Đại tá Lê Quang Đồng khẳng định, công tác phòng cháy phải trở thành văn hóa, chữa cháy phải trở thành kỹ năng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động đổi mới phương pháp, nhân rộng mô hình hiệu quả, lấy việc bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Chương trình giao lưu giữa các chiến sĩ với bà Nguyễn Thị Thanh Long.

Quang cảnh chương trình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại chương trình, các đại biểu theo dõi phóng sự về truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng và kết quả 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH tại Khánh Hòa. Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, tọa đàm với Thượng tá Nguyễn Chí Thành; giao lưu với các gương điển hình tiên tiến của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, gồm: Trung tá Phan Chương Định, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Trung tá Mạc Lê Thùy - là các chỉ huy Đội nghiệp vụ đã trực tiếp chỉ huy nhiều vụ cháy, sự cố lớn trên địa bàn tỉnh và thế hệ trẻ như: Thượng úy Lê Văn Phúc, Hạ sĩ Lê Văn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thanh Long - người từng được cứu trong vụ sạt lở đất đá tại phường Tây Nha Trang năm 2020. Các ý kiến chia sẻ tập trung vào kinh nghiệm chỉ huy chữa cháy, xây dựng phương án cứu nạn trong điều kiện khó khăn, trau dồi nghiệp vụ trong nghề chữa cháy đầy nguy hiểm.

Phát biểu tổng kết, Đại tá Lê Quang Đồng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ chân thực, những kinh nghiệm quý từ thực tiễn của các tập thể, cá nhân điển hình. Đồng chí mong muốn những câu chuyện và thông điệp tại chương trình sẽ được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, mô hình thiết thực; mỗi cơ quan, đơn vị, gia đình và người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết. Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.