Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương - Thắp sáng ước mơ tuổi thơ”

Tối 24-9, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm với chủ đề “Vầng trăng yêu thương - Thắp sáng ước mơ tuổi thơ” dành cho con, em cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng. Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Quân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Các em thiếu nhi tham gia chương trình “Vầng trăng yêu thương - Thắp sáng ước mơ tuổi thơ”.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Quân chúc mừng, biểu dương những thành tích các cháu đạt được; đồng thời mong muốn các cháu tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội.

Đại tá Nguyễn Quân phát biểu động viên các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu.

Cũng tại chương trình, Đại tá Huỳnh Quang Tuấn - Trưởng Phòng Công tác chính trị đọc thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng.

Đại tá Huỳnh Quang Tuấn đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu.

Dịp này, Đại tá Nguyễn Quân trao quà của lãnh đạo Công an tỉnh tặng các em có hoàn cảnh khó khăn và các em đạt thành tích xuất sắc trong học tập; trong đó, có những em duy trì thành tích học tập xuất sắc 12 năm liên tục.

Đại tá Nguyễn Quân trao học bổng cho thiếu nhi vượt khó vươn lên học tốt.

Đại tá Nguyễn Quân trao học bổng cho các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền.

Tại đêm hội, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu, đón Tết Trung thu trong không khí rộn ràng, ấm áp.

Nhân vật chị Hằng, chú Cuội do chính các chiến sĩ công an hóa thân đóng để mang đến niềm vui cho thiếu nhi.

Đêm hội là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với con, em cán bộ, chiến sĩ; góp phần tạo sân chơi bổ ích, mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm và ý nghĩa.