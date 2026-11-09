Công an tỉnh Khánh Hòa ra mắt Trụ liên lạc khẩn cấp trên đèo Khánh Lê

Sáng 9-11, tại xã Nam Khánh Vĩnh, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt thí điểm Trụ liên lạc khẩn cấp (SOS) hỗ trợ người dân, du khách trên tuyến đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và Đại tá Trần Minh Trúc tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Lãnh đạo địa phương cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Quốc lộ 27C nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng, trong đó có đoạn đường đèo Khánh Lê dài gần 30km. Đây là cung đèo có độ dốc lớn, nhiều cua tay áo, vách đá dựng đứng, thường có sương mù và sạt lở đất đá trong mùa mưa bão. Đặc biệt, hơn 20km đường đèo không có tín hiệu di động ổn định, khiến người gặp nạn khó gọi cấp cứu hoặc báo tin cho lực lượng chức năng. Trước đây, việc báo tin cứu hộ có lúc mất 1-2 giờ do phải chờ phương tiện khác đi qua phát hiện, rồi di chuyển đến nơi có sóng mới gọi điện. Nhiều người tham gia giao thông cũng không nắm số điện thoại trực ban của Công an địa phương và khó xác định chính xác vị trí lý trình nơi mình gặp sự cố.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà cùng Đại tá Trần Minh Trúc trao bảng tượng trưng bàn giao Trụ SOS cho xã Nam Khánh Vĩnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà cùng các đại biểu kiểm tra thực tế Trụ SOS được lắp đặt tại Km36 đèo Khánh Lê.

Hệ thống Trụ SOS do đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nghiên cứu, lắp đặt và đưa vào vận hành thí điểm với các chức năng chính: Khi người dân nhấn nút SOS trên thân trụ, hệ thống lập tức thiết lập cuộc gọi hai chiều với trực ban Công an xã Nam Khánh Vĩnh. Cùng lúc, hình ảnh từ cụm 3 camera có màu ban đêm và tọa độ sự cố được truyền về bản đồ số tại trung tâm. Trụ SOS còn có đèn chớp, loa phóng thanh để trực ban phát cảnh báo từ xa khi có sạt lở, sương mù hoặc cần phân luồng giao thông. Hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời và pin lưu trữ Lithium, có thể hoạt động khi mất điện lưới hoặc mưa bão kéo dài.

Hệ thống Trụ SOS được lắp đặt tại Km36.

Giai đoạn thí điểm có 3 trụ được lắp đặt tại Km36, Km51+850 và Km53+650. Đây là những vị trí xung yếu, hay sạt lở và mất sóng viễn thông. Hệ thống đã được thử nghiệm thực tế từ ngày 16-10, với hơn 50 cuộc gọi trong các điều kiện mưa to, đêm tối và sương mù dày đặc. Để kịp đưa hệ thống vào vận hành, các đơn vị đã khảo sát toàn tuyến đèo nhằm xác định điểm đen tai nạn, sạt lở và vùng lõm sóng viễn thông. Lực lượng thi công khắc phục địa hình đèo dốc để làm móng trụ, lắp thiết bị thu phát sóng và nguồn điện năng lượng mặt trời. Máy chủ, phần mềm giám sát đặt tại Công an xã Nam Khánh Vĩnh cũng được cài đặt, kiểm thử toàn bộ luồng tín hiệu trước giờ ra mắt.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà khẳng định, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và du khách trên đèo Khánh Lê luôn là mối quan tâm hàng đầu của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Việc lắp đặt Trụ SOS trên đèo Khánh Lê là rất cần thiết. Đồng thời thể hiện nỗ lực của lực lượng Công an trong việc đưa chủ trương chuyển đổi số thành công trình thiết thực, nhân văn, giải quyết đúng “điểm nghẽn” thông tin liên lạc cứu nạn trên đèo Khánh Lê. Để hệ thống phát huy hiệu quả và tạo tiền đề nhân rộng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh bảo đảm kết nối kỹ thuật, nguồn điện, an ninh, an toàn thông tin nhằm duy trì hệ thống hoạt động thông suốt 24/24 giờ; thiết lập quy trình phối hợp nhanh giữa Công an xã, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường. Sau thí điểm sẽ sơ kết, đánh giá, tham mưu mở rộng toàn tuyến.