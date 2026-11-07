Công an tỉnh Khánh Hòa ra mắt mô hình “Thắp sáng ước mơ - Cùng em đến trường”

Sáng 7-11, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Thắp sáng ước mơ - Cùng em đến trường” giai đoạn 2026 - 2030. Buổi lễ diễn ra tại Hội trường A Công an tỉnh, đồng thời được kết nối trực tuyến đến Công an 64 xã, phường trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Theo nội dung mô hình, Công an tỉnh nhận hỗ trợ, đỡ đầu 95 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn tại các địa phương trong tỉnh. Các em trong độ tuổi từ 6 đến 15, đang học từ lớp 1 đến lớp 9; thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc bị khuyết tật; có ý chí vươn lên và đạt thành tích cao trong học tập.

Tổng kinh phí thực hiện mô hình là 4,56 tỷ đồng, do cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh đóng góp. Mỗi học sinh được hỗ trợ tối thiểu 1 triệu đồng/tháng, từ tháng 10-2026 đến tháng 8-2030, tương ứng 4 năm học.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao bảng tượng trưng kinh phí chương trình "Thắp sáng ước mơ - cùng em đến trường".

Ngoài hỗ trợ kinh phí định kỳ, Công an các đơn vị, địa phương sẽ thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà các em vào dịp lễ, Tết và khai giảng năm học mới; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong học tập và cuộc sống.

Các đơn vị cũng phối hợp tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông cho học sinh, gia đình; vận động thêm các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ đồ dùng học tập, quần áo, thẻ bảo hiểm và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, lễ ra mắt mới chỉ là bước khởi đầu; hiệu quả của mô hình phải được thể hiện bằng kết quả chăm lo, hỗ trợ học sinh thường xuyên, liên tục và thiết thực. Công an các đơn vị, địa phương cần triển khai mô hình nghiêm túc, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch; kết hợp hỗ trợ vật chất với động viên tinh thần; thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh gia đình, kết quả học tập và những khó khăn phát sinh của từng em để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Đại tá Nguyễn Quân cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương; phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong hướng dẫn kỹ năng sống, tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Đồng thời, định kỳ kiểm tra, đánh giá hiệu quả mô hình, chú trọng những chuyển biến về điều kiện học tập, sinh hoạt và sự tiến bộ của các em.

Mô hình “Thắp sáng ước mơ - Cùng em đến trường” nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong lực lượng Công an tỉnh. Qua đó, góp phần gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với công tác an sinh xã hội, chăm lo thế hệ trẻ, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường và vươn lên trong cuộc sống.