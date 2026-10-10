Công an tỉnh Khánh Hòa ra mắt hệ thống quản lý đối tượng và ứng dụng chatbot “Nghĩa vụ Công an nhân dân”

Sáng 10-10, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt hệ thống “Quản lý các hệ loại đối tượng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” và ứng dụng chatbot “Nghĩa vụ Công an nhân dân”. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước phát biểu chỉ đạo.

Năm 2026 tiếp tục là năm quan trọng trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết số 57, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị và đưa đất nước phát triển bứt phá.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, đây vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nhiệm vụ cấp thiết nhằm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và chất lượng phục vụ Nhân dân. Quán triệt tinh thần nghị quyết với quan điểm người dân là trung tâm, là chủ thể, dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm động lực và hiệu quả thực tiễn làm thước đo, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chủ động xây dựng và đưa vào vận hành hai sản phẩm số gắn với yêu cầu thực tiễn công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước chúc mừng hai nhóm tác giả phát triển hai ứng dụng.

Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ tham dự buổi lễ.

Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tham dự buổi lễ.

Ứng dụng “Nghĩa vụ Công an nhân dân” được xây dựng theo hướng lấy người dân làm trung tâm, hình thành phương thức cung cấp, tiếp nhận và quản lý thông tin thống nhất, thuận tiện, minh bạch. Ứng dụng hỗ trợ công dân chủ động tiếp cận thông tin tuyển chọn, chuẩn bị hồ sơ, đăng ký và theo dõi quá trình xử lý; đồng thời hỗ trợ cán bộ công an cơ sở thực hiện nhiệm vụ, giảm thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả quản lý, tổng hợp, báo cáo.

Hệ thống “Quản lý các hệ loại đối tượng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” góp phần khắc phục tình trạng dữ liệu còn phân tán giữa các lực lượng, tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin theo phân quyền. Qua đó, giúp lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị có cái nhìn tổng thể hơn về tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh: Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 là dịp để các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của khoa học, công nghệ và dữ liệu trong đổi mới phương thức quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Chuyển đổi số phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, những sản phẩm có khả năng vận hành thực tế và tạo ra giá trị thiết thực. Việc Công an tỉnh Khánh Hòa chủ động xây dựng và đưa các sản phẩm số vào thực tiễn càng có ý nghĩa trong bối cảnh Nghị quyết số 57 xác định chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu.

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của nhóm tác giả và các đơn vị đã tham gia xây dựng hai sản phẩm, xuất phát từ yêu cầu cụ thể của thực tiễn công tác. Đồng thời đề nghị, sau lễ ra mắt, các đơn vị khẩn trương đưa sản phẩm vào vận hành đúng chức năng, quy trình và phân quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là ứng dụng “Nghĩa vụ Công an nhân dân” để người dân biết, hiểu và sử dụng; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và bí mật Nhà nước.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước cũng yêu cầu đội ngũ phát triển ứng dụng tiếp tục hoàn thiện sản phẩm theo hướng vận hành, đánh giá, cập nhật liên tục; xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả định kỳ dựa trên những kết quả cụ thể như giảm thời gian xử lý, giảm thao tác thủ công, nâng cao chất lượng dữ liệu. Với tinh thần “Mỗi khó khăn trong công tác là một bài toán để nghiên cứu giải pháp số; mỗi sáng kiến có giá trị phải được biến thành sản phẩm có khả năng vận hành; mỗi sản phẩm hiệu quả phải được nhân rộng”, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục hình thành hệ sinh thái các giải pháp số phục vụ công tác, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.