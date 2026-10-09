Công an tỉnh Khánh Hòa khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Ngày 9-10, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công ty TNHH Thép Miền Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Niê Y Giang, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thôn Hòn Lay, xã Trung Khánh Vĩnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Gia đình ông Niê Y Giang có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở. Căn nhà tình nghĩa được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, diện tích 40m², tổng kinh phí gần 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa do Công an tỉnh vận động và mạnh thường quân hỗ trợ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, đây là điều kiện để gia đình ông ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.