Công an tỉnh Khánh Hòa kêu gọi người dân cung cấp thông tin truy tìm phạm nhân trốn trại

Phạm nhân Lê Văn Cường bị bắt sau 3 ngày trốn khỏi Trại giam A2. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, có 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường. Trước đó Báo Nhân Dân đã đưa tin, sáng 24/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ phạm nhân Lê Văn Cường khi đang đón xe khách giường nằm lưu thông trên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh. Tại thời điểm bị bắt giữ, Cường mặc quần short, áo thun, đứng trò chuyện với tài xế khi lên xe. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm ba phạm nhân còn lại.

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân chủ động nắm bắt tình hình an ninh, trật tự tại nơi cư trú, khu tập trung đông dân cư, cơ quan làm việc, trường học. Khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông báo truy tìm hoặc có dấu hiệu nghi vấn liên quan, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất.

Lực lượng Công an tích cực kiểm tra, truy tìm 3 đối tượng còn lại. (Ảnh: VŨ TÂN)

Cùng với đó, Công an tỉnh cũng khuyến cáo người dân không bao che, tiếp tay hoặc giúp sức cho các đối tượng lẩn trốn. Đồng thời, không tự ý tiếp cận, truy đuổi hay vây bắt khi chưa nắm rõ tình hình. Đặc biệt, người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được xác thực trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác truy tìm của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, mỗi thông tin chính xác do người dân cung cấp đều có thể góp phần giúp lực lượng chức năng xác minh, khoanh vùng, truy tìm các đối tượng, bảo vệ an toàn cho cộng đồng và giữ gìn cuộc sống bình yên tại địa phương.