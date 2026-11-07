Công an tỉnh Khánh Hòa gửi thư cảm ơn sau khi bắt giữ cả 4 phạm nhân trốn trại

Bắt giữ phạm nhân Hồ Văn Tình. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 7-11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã có thư cảm ơn gửi cấp ủy, chính quyền địa phương; các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Trại giam A2; cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Trong thư, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa nêu, ngày 21-10, 4 phạm nhân gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lại Văn Toàn và Hồ Văn Tình đang chấp hành án tại Trại giam A2 thuộc Bộ Công an (đóng chân tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, gây nguy cơ mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã kích hoạt các phương án tác chiến, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, phối hợp với Trại giam A2 và chính quyền địa phương triển khai truy bắt, khép chặt vòng vây, rà soát trên diện rộng.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng liên tục bám chốt, xuyên đêm truy tìm các phạm nhân tại những địa bàn hiểm trở. Sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và sự tin tưởng, hỗ trợ của người dân đã góp phần giúp lực lượng chức năng thu thập nhiều nguồn tin có giá trị.

Đến 16 giờ 10 phút ngày 7-11, phạm nhân cuối cùng là Hồ Văn Tình đã bị bắt giữ. Như vậy, cả 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đều đã bị bắt giữ.

Trong thư, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa gửi lời cảm ơn, ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng và nhân dân; đồng thời khẳng định chiến công này tiếp tục thể hiện sức mạnh đoàn kết toàn dân, vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.