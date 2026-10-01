Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao công trình an sinh xã hội và trao 40 suất quà tại xã Tây Ninh Hòa

Ngày 1-10, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức khánh thành, bàn giao công trình an sinh xã hội “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng xanh” thuộc mô hình “Dân vận khéo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an sinh xã hội” và tặng 40 suất quà cho người dân tại xã Tây Ninh Hòa. Chương trình có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Mobifone Khánh Hòa, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Dược phẩm AnaPhar.

Lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng xanh” tại thôn Suối Sim.

Công trình “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng xanh” được triển khai tại thôn Suối Sim, gồm 14 bóng đèn năng lượng mặt trời, chiếu sáng khoảng 1km đường dân sinh với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Công trình đưa vào sử dụng góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, an toàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị tài trợ trao 20 suất quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, các đơn vị đã trao 20 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất quà cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị tài trợ trao 20 suất quà cho học sinh có thành tích học tập tốt, hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, báo cáo viên Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về bảo đảm an ninh, trật tự, tập trung vào các chuyên đề “Nhận diện một số thủ đoạn của tội phạm lợi dụng không gian mạng” và “Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia - Trách nhiệm của mỗi người”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chủ động phòng ngừa, phát hiện và phối hợp đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.