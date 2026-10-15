Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần may Hưng Long II

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đọc các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng. (Ảnh: PHƯƠNG HUYỀN)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Đỗ Viễn Phương, sinh năm 1970, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Biển, sinh năm 1987, trú tại thôn Mai Xá, xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên, Kế toán trưởng về tội buôn lậu.

Quá trình công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện: Từ năm 2018 đến năm 2025, Đỗ Viễn Phương và Nguyễn Thị Biển đã lợi dụng việc Công ty cổ phần May Hưng Long II sản xuất gia công quần, áo cho công ty nước ngoài, còn dư thừa nguyên phụ liệu là vải và bông với số lượng lớn; hàng hóa là loại hình nhập gia công để sản xuất, xuất khẩu cho công ty nước ngoài là hàng miễn thuế, đang chịu sự giám sát Hải quan nhưng vẫn tự ý tiêu thụ nội địa mà không thực hiện khai báo, kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan Hải quan.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đến nay xác định là hơn 774 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.