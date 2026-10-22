Công an tỉnh Hưng Yên chủ động phòng ngừa từ sớm, xử lý nghiêm vi phạm

Kết hợp chặt chẽ phòng ngừa và đấu tranh…

Như bao tỉnh, thành khác, các TP CNC (lừa đảo (LĐ) trực tuyến, chiếm đoạt tài sản (CĐTS), tín dụng đen trên mạng, đánh bạc trực tuyến, xâm phạm bản quyền, giả mạo tài khoản (TK), phát tán thông tin sai sự thật…) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày càng có tính chất tinh vi, liên địa bàn, thậm chí xuyên quốc gia. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Hưng Yên xác định phương châm “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, lấy công tác nắm tình hình, dự báo nguy cơ, tuyên truyền và nâng cao khả năng tự phòng vệ của người dân, doanh nghiệp (DN) làm nền tảng; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thiếu tá Bùi Lai Mạnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) cho hay, một trong những giải pháp được Công an tỉnh chú trọng là nâng cao năng lực cho lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh với TP và vi phạm pháp luật trên không gian mạng và Công an cấp xã, phường. Trong tháng 4/2026, Công an tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về an ninh mạng và phòng, chống TP sử dụng CNC cho chỉ huy cấp đội, Trưởng, Phó Công an cấp xã, phường. Nội dung tập huấn tập trung vào nhận diện phương thức, thủ đoạn mới; kỹ năng thu thập, phân tích dữ liệu điện tử; bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh.

Cùng với đó, công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện sớm và xử lý các hành vi vi phạm cũng được tăng cường. Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, xử lý 11 vụ, 16 đối tượng LĐ CĐTS; 94 vụ, 252 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 1 vụ, 17 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự qua App điện thoại… trên không gian mạng. Đáng chú ý, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống TP sử dụng CNC - Bộ Công an xác lập, đấu tranh, triệt phá chuyên án về hệ thống “Xôi Lạc TV” hoạt động xâm phạm bản quyền chương trình thể thao quy mô lớn, bắt giữ, khởi tố 74 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc và tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy; xác lập, triệt phá chuyên án LĐ trên không gian mạng tại địa bàn ngoại biên Campuchia, bắt giữ, khởi tố 36 đối tượng về hành vi LĐ CĐTS và đánh bạc trực tuyến. Kết quả này đã được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương.

“Bên cạnh đấu tranh, chúng tôi đặc biệt coi trọng phòng ngừa xã hội, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trên nhiều hệ thống thông tin truyền thông như: Báo, đài, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, Fanpage của Công an các đơn vị, địa phương… với nhiều hình thức phong phú, đa dạng về nội dung tuyên truyền nhằm cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của TP cho người dân nắm được, chủ động bảo vệ tài sản, cung cấp thông tin về tội phạm để tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ. Qua đó, mục tiêu của Công an tỉnh không chỉ là xử lý một vụ án cụ thể mà quan trọng hơn là phát hiện sớm nguy cơ, bịt những “kẽ hở” để tội phạm không có điều kiện phát sinh, phát triển” - Thiếu tá Bùi Lai Mạnh thông tin.

Theo Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Bùi Lai Mạnh, để đấu tranh với loại TP này, yếu tố quan trọng nhất là phải xây dựng được cơ chế phối hợp thực chất, thường xuyên, kịp thời và rõ trách nhiệm của từng chủ thể. Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự hiện nay, lực lượng Công an không thể hoạt động đơn độc. Chính quyền cơ sở là nơi nắm tình hình sát dân nhất; DN là nơi quản lý nhiều hệ thống thông tin, dữ liệu (DL) quan trọng, còn người dân chính là chủ thể trực tiếp tham gia môi trường mạng và cũng có thể là đối tượng mà TP hướng tới. Vì vậy, Công an tỉnh Hưng Yên xác định phải phát huy phương châm “lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy người dân và DN làm chủ thể tham gia phòng ngừa”.

Cụ thể, đối với chính quyền cơ sở, lực lượng Công an tập trung nâng cao năng lực nhận diện, phát hiện và xử lý ban đầu các nguy cơ về an ninh, trật tự, trong đó có nguy cơ phát sinh từ không gian mạng. Việc tập huấn chuyên sâu cho Trưởng, Phó Công an cấp xã, phường trong năm 2026 là một nội dung cụ thể nhằm đưa công tác phòng, chống TP CNC sát hơn với cơ sở. Đối với DN, Công an tỉnh chú trọng phối hợp hướng dẫn bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ DL, phòng ngừa nguy cơ bị tấn công, chiếm quyền quản trị, giả mạo thương hiệu hoặc lộ lọt thông tin.

Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm

Thực tế cho thấy, một DN nếu chỉ chờ đến khi xảy ra sự cố mới xử lý thì thiệt hại có thể đã rất lớn. Vì vậy, cần chuyển mạnh từ tư duy “xử lý sự cố” sang “phòng ngừa sự cố”. Đối với người dân, điều quan trọng là phải xây dựng được ý thức tự bảo vệ. Mỗi người dân cần hình thành thói quen kiểm chứng thông tin, bảo vệ TK CN, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin ngân hàng cho người khác và đặc biệt không chuyển tiền chỉ dựa trên những cuộc gọi, tin nhắn hoặc TK mạng xã hội chưa được xác minh. Việc chia sẻ thông tin nhanh chóng là yếu tố rất quan trọng. Khi người dân, DN hoặc chính quyền cơ sở phát hiện dấu hiệu bất thường mà thông tin được chuyển đến lực lượng Công an kịp thời thì khả năng ngăn chặn, xác minh, thu thập chứng cứ và hạn chế thiệt hại sẽ cao hơn.

Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây sử dụng CNC LĐ CĐTS và đánh bạc quy mô 9.300 tỷ đồng, khởi tố và bắt giam 35 đối tượng. (Ảnh: ĐVCC).

Cũng theo Thiếu tá Bùi Lai Mạnh, phòng, chống TP trên không gian mạng trước hết phải bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức của người dân. Thực tế cho thấy, nhiều vụ LĐ trên không gian mạng không bắt đầu từ những thủ đoạn quá phức tạp về mặt CN mà bắt đầu từ việc đối tượng khai thác tâm lý, sự thiếu cảnh giác hoặc thiếu thông tin của nạn nhân. Do đó, Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung vào ba nhóm giải pháp: Thứ nhất, tuyên truyền phải đi trước một bước. Nội dung tuyên truyền được hướng đến những thủ đoạn cụ thể mà người dân có nguy cơ gặp phải như giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án; giả danh ngân hàng; LĐ đầu tư; tuyển cộng tác viên online; giả mạo người thân; chiếm quyền sử dụng TK mạng xã hội; tín dụng đen trực tuyến; tham gia đánh bạc trực tuyến theo những banner quảng cáo trên mạng…

Thứ hai, đưa kỹ năng phòng, chống TP mạng xuống tận cơ sở, qua việc phát huy vai trò của Công an cấp xã, phường, các tổ chức đoàn thể, trường học, DN và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Thứ ba, kết hợp giữa tuyên truyền với cảnh báo và xử lý thực tế. Việc cảnh báo sẽ hiệu quả hơn nếu gắn với những vụ việc cụ thể. Khi phát hiện phương thức, thủ đoạn mới, lực lượng Công an kịp thời thông tin để người dân biết, nhận diện và chủ động phòng tránh. Đồng thời, những trường hợp cố tình lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cũng được xác minh, xử lý theo quy định, qua đó tạo hiệu ứng phòng ngừa chung.

Qua thực tiễn công tác, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, để xây dựng được một “lá chắn” phòng ngừa TP ngay từ cơ sở, cần có sự tham gia đồng bộ của Nhà nước, DN và người dân. Đối với các cơ quan, đơn vị, trước hết cần coi an ninh mạng và an toàn thông tin là một bộ phận của công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thường xuyên rà soát hệ thống, phân quyền TK, bảo vệ DL, cập nhật phần mềm và xây dựng phương án xử lý khi xảy ra sự cố. Đối với DN, cần chủ động đánh giá nguy cơ đối với hệ thống thông tin, DL khách hàng và DL nội bộ; tăng cường đào tạo nhân viên về nhận diện email, đường link, tệp tin và tài TK giả mạo; đồng thời xây dựng quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố.

Đối với người dân, cần nắm một nguyên tắc rất đơn giản: Không vội tin - Không vội làm theo - Không cung cấp thông tin - Không chuyển tiền khi chưa xác minh. Đặc biệt, người dân cần nhớ rằng không có cơ quan Công an, Viện kiểm sát hay Tòa án nào yêu cầu người dân chuyển tiền vào TK CN để “phục vụ điều tra”, “chứng minh tài sản” hoặc “hỗ trợ xử lý vụ án”. Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh, chủ động kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống. Nếu nghi ngờ bị LĐ, hoặc đã phát sinh thiệt hại, cần thông báo ngay cho cơ quan Công an, không nên vì tâm lý e ngại mà chậm trình báo. Đối với gia đình, cần đặc biệt quan tâm đến trẻ em, người cao tuổi và những người ít có điều kiện tiếp cận kiến thức công nghệ, bởi đây là những nhóm có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong việc nhận diện thủ đoạn LĐ.

“Giữ bình yên trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà còn là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, DN và người dân. Từ hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả đấu tranh đến ứng dụng CN và chủ động phòng ngừa từ cơ sở, sự chung tay của toàn xã hội chính là nền tảng xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên trong kỷ nguyên số” - Thiếu tá Bùi Lai Mạnh nhấn mạnh.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xác định phải phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức thủ đoạn mới; nâng cao năng lực của lực lượng trực tiếp; tăng cường phối hợp với các cơ quan, DN và người dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý các loại TP sử dụng CNC. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, trong đó mỗi cơ quan, DN và người dân đều trở thành một “mắt xích phòng ngừa”, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bình yên cuộc sống trên địa bàn tỉnh.

(Còn tiếp)