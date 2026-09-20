Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng 'Nhà ba nhất - Mái ấm biên cương' tại xã Quang Hán

Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh và các đơn vị trao kinh phí hỗ trợ gia đình ông Lương Văn Tăng xây dựng "Nhà ba nhất - Mái ấm biên cương”.

Nguồn kinh phí do Phòng Công tác chính trị vận động Nhóm thiện nguyện Hoa Tuyết và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HHD Cao Bằng hỗ trợ, tạo thêm nguồn lực để gia đình xây dựng nhà ở kiên cố, an toàn.

Trong quá trình xây dựng, Phòng Công tác chính trị và các đơn vị Công an tiếp tục hỗ trợ gia đình ngày công lao động và các điều kiện cần thiết, góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành ngôi nhà.

Sự hỗ trợ từ lực lượng Công an và các nhà hảo tâm góp thêm nguồn lực giúp gia đình ông Lương Văn Tăng từng bước ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, phát triển kinh tế; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Nhà ba nhất - Mái ấm biên cương”.