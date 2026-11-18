Các hoạt động được triển khai gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng về cơ sở, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và những nơi có truyền thống cách mạng.

Thông qua các chương trình, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, vì nhân dân phục vụ; đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giữa văn hóa Công an nhân dân với bản sắc văn hóa đặc trưng của từng địa phương.

Biểu diễn văn nghệ tại xã Ia Pnôn. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Theo kế hoạch, Đội Văn nghệ xung kích Công an tỉnh phối hợp với Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an tỉnh xây dựng nội dung, kịch bản và biểu diễn các tiết mục nghệ thuật có chủ đề về lịch sử, truyền thống lực lượng công an nhân dân; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại một số địa phương, đơn vị như: xã Ia Nan, xã Ia Púch, xã Phù Cát, xã Ia Pnôn, xã Xuân An, Trường Đại học Quy Nhơn...

Biểu diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền pháp luật tại Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Bên cạnh đó, Ban Thanh niên Công an tỉnh còn tổ chức các hoạt động về nguồn, dâng hoa, dâng hương kết hợp sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống tại Khu di tích Ban An ninh Khu 10 và Nhà lưu niệm Sở Công an Nam Trung Bộ. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên tìm hiểu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ, bồi đắp lòng tự hào và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua chuỗi hoạt động, các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, hội viên phụ nữ và lực lượng văn nghệ, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.