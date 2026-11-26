Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, trao xe đạp tặng học sinh. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Tại chương trình, Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao 10 xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Mỹ Trà.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, nhất là học sinh có hoàn cảnh chưa thuận lợi. “Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn xuất phát từ tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần nhân văn của người chiến sĩ Công an nhân dân đối với cộng đồng”, đồng chí Võ Thị Hoài Ngọc chia sẻ.

Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo phường Mỹ Trà trao xe đạp tặng học sinh. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Đồng chí mong muốn mỗi chiếc xe sẽ trở thành người bạn đồng hành, giúp các em thuận tiện hơn trên con đường đến trường, giảm bớt những khó khăn cho gia đình và có thêm động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện.