Công an tỉnh Đồng Tháp trao xe đạp tặng học sinh khó khăn
Ngày 26/11, tại Công an phường Mỹ Trà (tỉnh Đồng Tháp), Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Tại chương trình, Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao 10 chiếc xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc nhấn mạnh, những chiếc xe đạp được trao tặng hôm nay tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của lực lượng Công an cùng các đơn vị, chính quyền địa phương.
Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp mong muốn, mỗi chiếc xe sẽ trở thành người bạn đồng hành, giúp các em thuận tiện hơn trên con đường đến trường, giảm bớt những khó khăn cho gia đình và có thêm động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện.
Nguồn CAND: https://cand.vn/cong-an-tinh-dong-thap-trao-xe-dap-tang-hoc-sinh-kho-khan-post828786.html