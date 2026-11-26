Tại chương trình, Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao 10 chiếc xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc cùng các đại biểu trao xe đạp tặng các em học sinh.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc nhấn mạnh, những chiếc xe đạp được trao tặng hôm nay tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của lực lượng Công an cùng các đơn vị, chính quyền địa phương.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp mong muốn, mỗi chiếc xe sẽ trở thành người bạn đồng hành, giúp các em thuận tiện hơn trên con đường đến trường, giảm bớt những khó khăn cho gia đình và có thêm động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện.